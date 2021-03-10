https://ria.ru/20210310/tiktok-1600634190.html

TikTok запускает новые функции для борьбы с травлей

TikTok запускает новые функции для борьбы с травлей

Популярная соцсеть TikTok запускает новые функции для борьбы с буллингом (травлей) - фильтр всех комментариев, а также опцию подсказки комментариев, позволяющую РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:08

2021-03-10T16:08

2021-03-10T16:08

tiktok

общество

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Популярная соцсеть TikTok запускает новые функции для борьбы с буллингом (травлей) - фильтр всех комментариев, а также опцию подсказки комментариев, позволяющую оценить порт перед его публикацией, говорится в сообщении TikTok."TikTok запускает две новые функции, одна из которых даст возможность пользователям контролировать комментарии к их видеороликам, а другая поможет более осознанно относиться к собственным комментариям, к контенту других авторов", - говорится в сообщении.В частности, функция "Фильтр всех комментариев" позволит авторам самостоятельно определять, какие комментарии будут появляться под их видеороликами. "Если этот параметр включен, комментарии не будут отображаться, пока пользователь не одобрит их. Также на платформе доступны опции фильтрации комментариев, содержащих спам и оскорбительные выражения, а также заданные пользователем ключевые слова", - уточняется в сообщении.Кроме того, вводится новая опция подсказки комментариев, которая даст возможность пользователю пересмотреть будущий пост и оценить его с точки зрения уместности и соответствия ситуации. "Эта опция также напоминает о необходимости соблюдения правил сообщества и позволяет еще раз отредактировать текст комментария до момента его размещения", - поясняет TikTok."В TikTok осознают, насколько важно для пользователей иметь возможность быть на связи и обмениваться мнениями, и платформа продолжает постоянно совершенствовать инструменты для обеспечения позитивной и доброжелательной атмосферы на платформе", - говорится в сообщении.TikTok - популярная соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance.

https://ria.ru/20210303/prilozhenie-1599747473.html

https://ria.ru/20210303/tiktok-1599711131.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, общество