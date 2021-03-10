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https://ria.ru/20210310/terroristy-1600653179.html
Глава ФСБ пообещал кару всем террористам, "где бы они ни находились"
Глава ФСБ пообещал кару всем террористам, "где бы они ни находились"
Все организаторы и исполнители терактов в России должны знать, что их неминуемо настигнет кара, где бы они ни были и сколько бы времени ни прошло, заявил... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:44
2021-03-10T17:44
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
владимирская область
шатойский район
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все организаторы и исполнители терактов в России должны знать, что их неминуемо настигнет кара, где бы они ни были и сколько бы времени ни прошло, заявил директор ФСБ Александр Бортников.В интервью "Российской газете" по случаю 15-летия Национального антитеррористического комитета Бортников отметил, что значительная часть расследуемых сейчас по этой теме дел относится к прошлым годам или к загранице."Вставшие на путь террора лица, а также подстрекатели террористической деятельности должны знать, что кара постигнет каждого, где бы они ни находились и невзирая на любые сроки давности", - заверил Бортников.В частности, российские силовики продолжают задержания боевиков, в составе банд Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999 году участвовавших в нападении на Дагестан, а также в убийстве российских военных в Чечне.Как сообщалось, ФСБ совместно с СК, МВД и Росгвардией в минувшем году взяли еще нескольких человек, в отношении которых неопровержимо доказано их участие в тех преступлениях. Еще двух бандитов поймали уже в нынешнем году.В целом, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к длительным срокам колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.Не смогут безмятежно жить и те, кто в 2000 году в Шатойском районе Чечни напал на бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Тогда в неравном бою у высоты 776 с многократно превосходящими силами боевиков банды Басаева и Хаттаба погибли 84 российских военнослужащих. В марте 2020 года ФСБ сообщала, что правоохранители во Владимирской области задержали еще одного бандита - некоего Майрбека Башаева.
https://ria.ru/20210310/fsb-1600645267.html
https://ria.ru/20210224/rabota-1598785196.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, владимирская область, шатойский район

Глава ФСБ пообещал кару всем террористам, "где бы они ни находились"

17:44 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все организаторы и исполнители терактов в России должны знать, что их неминуемо настигнет кара, где бы они ни были и сколько бы времени ни прошло, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
В интервью "Российской газете" по случаю 15-летия Национального антитеррористического комитета Бортников отметил, что значительная часть расследуемых сейчас по этой теме дел относится к прошлым годам или к загранице.
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"Вставшие на путь террора лица, а также подстрекатели террористической деятельности должны знать, что кара постигнет каждого, где бы они ни находились и невзирая на любые сроки давности", - заверил Бортников.
В частности, российские силовики продолжают задержания боевиков, в составе банд Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999 году участвовавших в нападении на Дагестан, а также в убийстве российских военных в Чечне.
Как сообщалось, ФСБ совместно с СК, МВД и Росгвардией в минувшем году взяли еще нескольких человек, в отношении которых неопровержимо доказано их участие в тех преступлениях. Еще двух бандитов поймали уже в нынешнем году.
В целом, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к длительным срокам колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.
Не смогут безмятежно жить и те, кто в 2000 году в Шатойском районе Чечни напал на бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Тогда в неравном бою у высоты 776 с многократно превосходящими силами боевиков банды Басаева и Хаттаба погибли 84 российских военнослужащих. В марте 2020 года ФСБ сообщала, что правоохранители во Владимирской области задержали еще одного бандита - некоего Майрбека Башаева.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковВладимирская областьШатойский район
 
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