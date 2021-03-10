https://ria.ru/20210310/terroristy-1600653179.html

Глава ФСБ пообещал кару всем террористам, "где бы они ни находились"

Глава ФСБ пообещал кару всем террористам, "где бы они ни находились"

Все организаторы и исполнители терактов в России должны знать, что их неминуемо настигнет кара, где бы они ни были и сколько бы времени ни прошло, заявил... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:44

2021-03-10T17:44

2021-03-10T17:44

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

владимирская область

шатойский район

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все организаторы и исполнители терактов в России должны знать, что их неминуемо настигнет кара, где бы они ни были и сколько бы времени ни прошло, заявил директор ФСБ Александр Бортников.В интервью "Российской газете" по случаю 15-летия Национального антитеррористического комитета Бортников отметил, что значительная часть расследуемых сейчас по этой теме дел относится к прошлым годам или к загранице."Вставшие на путь террора лица, а также подстрекатели террористической деятельности должны знать, что кара постигнет каждого, где бы они ни находились и невзирая на любые сроки давности", - заверил Бортников.В частности, российские силовики продолжают задержания боевиков, в составе банд Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999 году участвовавших в нападении на Дагестан, а также в убийстве российских военных в Чечне.Как сообщалось, ФСБ совместно с СК, МВД и Росгвардией в минувшем году взяли еще нескольких человек, в отношении которых неопровержимо доказано их участие в тех преступлениях. Еще двух бандитов поймали уже в нынешнем году.В целом, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к длительным срокам колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.Не смогут безмятежно жить и те, кто в 2000 году в Шатойском районе Чечни напал на бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Тогда в неравном бою у высоты 776 с многократно превосходящими силами боевиков банды Басаева и Хаттаба погибли 84 российских военнослужащих. В марте 2020 года ФСБ сообщала, что правоохранители во Владимирской области задержали еще одного бандита - некоего Майрбека Башаева.

https://ria.ru/20210310/fsb-1600645267.html

https://ria.ru/20210224/rabota-1598785196.html

владимирская область

шатойский район

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, владимирская область, шатойский район