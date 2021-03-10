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В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей
В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей
РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T21:11
2021-03-10T21:11
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Российские предприятия–члены Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) – намерены инвестировать до 2026 года более 1,6 триллионов рублей в развитие агротехнологий, сообщил президент РАПУ, генеральный директор компании ФосАгро Андрей Гурьев. Эти средства необходимы для надежного обеспечения растущих потребностей российских аграриев в минеральных системах питания для повышения качества и урожайности производимой сельхозпродукции, ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также для сохранения конкурентных преимуществ российских производителей минеральных удобрений на зарубежных рынках в рамках реализации национального проекта по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта. Инвестиционный приоритет проектов – внедрение наилучших доступных технологий, охватывающих ключевые сферы деятельности горнохимической промышленности: разработка важнейших месторождений минерального сырья и его глубокая переработка, производство высокотехнологичной продукции, модернизация и техническое перевооружение инфраструктуры, энергоэффективность и ресурсосбережение, строгое соответствие самым жестким российским и международным требованиям природоохранной деятельности. "Ключевыми факторами, определяющими портфель проектов по развитию, являются интересы наших главных потребителей – российских аграриев, которым мы поставляем продукции больше, чем в любую другую страну мира. Российский АПК – один из самых стабильных и динамично развивающихся в мире, и долгосрочные инвестиции в агротехнологии лягут в основу его роста в долгосрочной перспективе", – сказал Гурьев.В числе инвестпроектов: семь специальных инвестиционных контрактов (СПИК) объемом 437 миллиардов рублей, десять корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) объемом 358 миллиардов рублей и пять соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) объемом 429 млрд руб. Согласно прогнозам РАПУ, в результате реализации инвестпроектов к 2026 году совокупный объем производства отраслевых предприятий увеличится на 36,5%, до 34 миллионов тонн (в пересчете на 100% питательного вещества). По словам Гурьева, Россия полностью обеспечивает минеральными удобрениями себя, ведущую аграрную державу, надежно удерживая второе место в мире по производству минеральных удобрений. Рост объемов производства и внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) обеспечат уверенную поддержку реализации двух главных отраслевых задач: развитие внутреннего рынка потребления минеральных удобрений и укрепление конкурентоспособности российских производителей на глобальных рынках. За последние пять лет потребление минеральных удобрений в России выросло в полтора раза до рекордных 4 миллионов тонн (в пересчете на 100% питательного вещества). По прогнозу Минсельхоза этот показатель в ближайшие несколько лет удвоится. Предприятия отрасли за последние 5 лет инвестировали в развитие производства более одного триллиона рублей, а производство минеральных удобрений в России выросло на 23,5% и достигло 24,9 миллионов тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).
https://ria.ru/20210310/udobreniya-1600582702.html
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика, экономика

В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей

21:11 10.03.2021
 
© Фото : ФосАгроСотрудники компании "ФосАгро" в лаборатории
Сотрудники компании ФосАгро в лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : ФосАгро
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Российские предприятия–члены Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) – намерены инвестировать до 2026 года более 1,6 триллионов рублей в развитие агротехнологий, сообщил президент РАПУ, генеральный директор компании ФосАгро Андрей Гурьев.
Эти средства необходимы для надежного обеспечения растущих потребностей российских аграриев в минеральных системах питания для повышения качества и урожайности производимой сельхозпродукции, ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также для сохранения конкурентных преимуществ российских производителей минеральных удобрений на зарубежных рынках в рамках реализации национального проекта по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта.
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Инвестиционный приоритет проектов – внедрение наилучших доступных технологий, охватывающих ключевые сферы деятельности горнохимической промышленности: разработка важнейших месторождений минерального сырья и его глубокая переработка, производство высокотехнологичной продукции, модернизация и техническое перевооружение инфраструктуры, энергоэффективность и ресурсосбережение, строгое соответствие самым жестким российским и международным требованиям природоохранной деятельности.
"Ключевыми факторами, определяющими портфель проектов по развитию, являются интересы наших главных потребителей – российских аграриев, которым мы поставляем продукции больше, чем в любую другую страну мира. Российский АПК – один из самых стабильных и динамично развивающихся в мире, и долгосрочные инвестиции в агротехнологии лягут в основу его роста в долгосрочной перспективе", – сказал Гурьев.
В числе инвестпроектов: семь специальных инвестиционных контрактов (СПИК) объемом 437 миллиардов рублей, десять корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) объемом 358 миллиардов рублей и пять соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) объемом 429 млрд руб.
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Согласно прогнозам РАПУ, в результате реализации инвестпроектов к 2026 году совокупный объем производства отраслевых предприятий увеличится на 36,5%, до 34 миллионов тонн (в пересчете на 100% питательного вещества).
По словам Гурьева, Россия полностью обеспечивает минеральными удобрениями себя, ведущую аграрную державу, надежно удерживая второе место в мире по производству минеральных удобрений. Рост объемов производства и внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) обеспечат уверенную поддержку реализации двух главных отраслевых задач: развитие внутреннего рынка потребления минеральных удобрений и укрепление конкурентоспособности российских производителей на глобальных рынках.
За последние пять лет потребление минеральных удобрений в России выросло в полтора раза до рекордных 4 миллионов тонн (в пересчете на 100% питательного вещества). По прогнозу Минсельхоза этот показатель в ближайшие несколько лет удвоится.
Предприятия отрасли за последние 5 лет инвестировали в развитие производства более одного триллиона рублей, а производство минеральных удобрений в России выросло на 23,5% и достигло 24,9 миллионов тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).
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