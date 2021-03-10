https://ria.ru/20210310/tanki-1600689823.html
Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили в армию ЗВО
Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили в армию ЗВО
Восемь новейших основных танков Т-90М поступили на вооружение армии Западного военного округа (ЗВО), машины примут участие в параде Победы, сообщили журналистам РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T22:51
2021-03-10T22:51
2021-03-10T22:51
новое оружие россии
т-90м
т-90 "владимир"
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Восемь новейших основных танков Т-90М поступили на вооружение армии Западного военного округа (ЗВО), машины примут участие в параде Победы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ЗВО.Как сообщал ранее источник РИА Новости, танки Т-90М способны вести сетецентрические боевые действия за счет аппаратуры единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), связывающей танки в информационную сеть. Такие возможности "Прорывов" были подтверждены в ходе испытаний, отмечалось повышение их боевой эффективности, уточнял собеседник агентства."Партия из восьми единиц модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа", - сообщили в пресс-службе ЗВО, добавив, что танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве.Как отметил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, новые танки "являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя".Ранее Кисель сообщал, что одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.Аппаратура ЕСУ ТЗ делает участников боя частью сети, включающей различные разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины, средства поражения, автоматические системы управления и т. д. В результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником, что в свою очередь повышает эффективность выполнения любых боевых задач.Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемых ракет, позволяющих уничтожать танки и другую бронетехнику противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 л. с.
https://ria.ru/20210224/bumerang-1597880132.html
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т-90м, т-90 "владимир", москва
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Восемь новейших основных танков Т-90М
поступили на вооружение армии Западного военного округа (ЗВО), машины примут участие в параде Победы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ЗВО.
Как сообщал ранее источник РИА Новости, танки Т-90М способны вести сетецентрические боевые действия за счет аппаратуры единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), связывающей танки в информационную сеть. Такие возможности "Прорывов" были подтверждены в ходе испытаний, отмечалось повышение их боевой эффективности, уточнял собеседник агентства.
"Партия из восьми единиц модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа", - сообщили в пресс-службе ЗВО, добавив, что танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве
.
Как отметил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, новые танки "являются самой совершенной машиной в семействе Т-90
и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя".
Ранее Кисель сообщал, что одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Аппаратура ЕСУ ТЗ делает участников боя частью сети, включающей различные разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины, средства поражения, автоматические системы управления и т. д. В результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником, что в свою очередь повышает эффективность выполнения любых боевых задач.
Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемых ракет, позволяющих уничтожать танки и другую бронетехнику противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 л. с.