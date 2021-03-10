https://ria.ru/20210310/stadion-1600546954.html

Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича

Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича

Украинских пользователей Сети возмутил комментарий посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, в котором тот раскритиковал решение присвоить стадиону в Тернополе имя... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T05:03

2021-03-10T05:03

2021-03-10T05:03

роман шухевич

тернополь

израиль

украина

в мире

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Украинских пользователей Сети возмутил комментарий посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, в котором тот раскритиковал решение присвоить стадиону в Тернополе имя украинского националиста Романа Шухевича. Данное решение городской совет Тернополя принял 5 марта. Лион осудил подобный шаг и потребовал немедленно его отменить, соответствующий пост опубликовало посольство Израиля на Украине.Заявление посла вызвало резкую реакцию украинских пользователей в комментариях под сообщением диппредставительства."Есть материалы Гаагского (вероятно, имеется в виду Нюрнбергский. – прим. ред.) трибунала, там вам все ответы на вопросы, кто есть кто. А "требовать" вы можете у себя дома", - написал пользователь @dobryiden78."А я требую отмены присвоения международному аэропорту имени печально известного (Давида. – прим. ред.) Бен-Гуриона, потому что он ущемлял права арабов на землях их проживания! Не, я понимаю, что это бред - но мы же симметрично толерантными также умеем быть!" – заявил @rs_ssw."Когда Тель-Авивский горсовет присвоит городскому стадиону имя Романа Шухевича, тогда и будете что-то требовать", - возмутился @oleh009."Посол Израиля на Украине забыл, что он здесь турист. Перестань лезть во внутренние дела Украины, иди в свою пустыню", - высказался @Daspalyanytsya."Уважаемые, "требовать" вы будете в своей стране. Не быкуйте в гостях", - выразила мнение @Natalii09214347."Какое вам дело до названий в нашей стране? Мы что, проспект в Хайфе переименовываем? Это наше государство и наши герои - чтим их как хотим", - написала @iris__ko.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Россия осудила данное решение, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне. Героизация УПА* и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201223/zelenskiy-1590612926.html

https://ria.ru/20200626/1573529416.html

тернополь

израиль

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман шухевич, тернополь, израиль, украина, в мире