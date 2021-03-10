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Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
Пресненский суд Москвы в среду приговорил к 1 году условного заключения Александра Мучаева за наезд на автомобиле на полицейского в ходе несогласованной акции... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:09
2021-03-10T13:09
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду приговорил к 1 году условного заключения Александра Мучаева за наезд на автомобиле на полицейского в ходе несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Он стал первым осужденным по уголовным делам, связанным с несогласованными акциями в Москве минувшей зимой. Прокуратура запрашивала для Мучаева 1,5 года колонии общего режима."Мучаев Александр признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - сказала собеседница агентства.Мучаев признан виновным в "применении не опасного для жизни насилия против сотрудника правоохранительных органов". Уголовный кодекс предполагает за это до пяти лет лишения свободы, либо штраф, либо принудительные работы.Уроженец Калмыкии признал вину, что позволило слушать дело в особом порядке, то есть без изучения доказательств, исследуя лишь смягчающие и отягчающие обстоятельства и личность подсудимого. Наказание в таком случае не может превышать 2/3 максимального срока по статье.Как сообщали в столичном главке СК РФ, в ходе акции 23 января молодой человек, будучи за рулем, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Источник РИА Новости сообщал, что вместе с Мучаевым в машине ехала участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Людмила Штейн.В конце января суд избрал Мучаеву меру пресечения в виде "запрета определенных действий": в частности, ему нельзя общаться с потерпевшим и свидетелем по уголовному делу.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также 2 февраля, в день заседания суда по делу Алексея Навального. Был возбужден ряд уголовных дел.В российских регионах первые приговоры по делам, связанным с насилием на несогласованных акциях, уже выносились. В начале марте участник акции во Владимире получил три года колонии общего режима за то, что распылил газовый баллончик в лицо полицейскому 23 января. Это первый реальный срок по данным процессам.
https://ria.ru/20210310/aktsii-1600573794.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок

13:09 10.03.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду приговорил к 1 году условного заключения Александра Мучаева за наезд на автомобиле на полицейского в ходе несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Он стал первым осужденным по уголовным делам, связанным с несогласованными акциями в Москве минувшей зимой. Прокуратура запрашивала для Мучаева 1,5 года колонии общего режима.
"Мучаев Александр признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - сказала собеседница агентства.
Мучаев признан виновным в "применении не опасного для жизни насилия против сотрудника правоохранительных органов". Уголовный кодекс предполагает за это до пяти лет лишения свободы, либо штраф, либо принудительные работы.
Уроженец Калмыкии признал вину, что позволило слушать дело в особом порядке, то есть без изучения доказательств, исследуя лишь смягчающие и отягчающие обстоятельства и личность подсудимого. Наказание в таком случае не может превышать 2/3 максимального срока по статье.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
11:28
В полиции заявили, что не превышали полномочий на акциях в Москве
Как сообщали в столичном главке СК РФ, в ходе акции 23 января молодой человек, будучи за рулем, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Источник РИА Новости сообщал, что вместе с Мучаевым в машине ехала участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Людмила Штейн.
В конце января суд избрал Мучаеву меру пресечения в виде "запрета определенных действий": в частности, ему нельзя общаться с потерпевшим и свидетелем по уголовному делу.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также 2 февраля, в день заседания суда по делу Алексея Навального. Был возбужден ряд уголовных дел.
В российских регионах первые приговоры по делам, связанным с насилием на несогласованных акциях, уже выносились. В начале марте участник акции во Владимире получил три года колонии общего режима за то, что распылил газовый баллончик в лицо полицейскому 23 января. Это первый реальный срок по данным процессам.
Мужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
12:28
В СК ушли 127 заявлений о применении силы полицией на акциях в Москве
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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