https://ria.ru/20210310/sputnik-1600658947.html

Иордания одобрила экстренное применение вакцины "Спутник V"

Иордания одобрила экстренное применение вакцины "Спутник V"

Регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из заявления организации. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:06

2021-03-10T18:06

2021-03-10T20:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

иордания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600628323_0:176:3077:1907_1920x0_80_0_0_f6d872de8c7df5aac1c5362a89bac283.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из заявления организации."В среду организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины "Спутник", - говорится в заявлении.Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию "Спутника V" в Иорданском Хашимитском Королевстве. "Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 49 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", - отметили в фонде.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Высокая эффективность и безопасность российской вакцины получили высокую оценку со стороны регулирующих органов и медицинских специалистов по всему миру. На сегодняшний день "Спутник V" - один из ключевых инструментов для борьбы с пандемией, и мы рассчитываем на расширение партнерств по вакцине в дальнейшем", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении и Марокко."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/zeman-1600626616.html

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, иордания, в мире