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Распространение коронавируса
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Иордания одобрила экстренное применение вакцины "Спутник V"
Иордания одобрила экстренное применение вакцины "Спутник V"
Регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из заявления организации. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:06
2021-03-10T20:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
иордания
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из заявления организации."В среду организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины "Спутник", - говорится в заявлении.Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию "Спутника V" в Иорданском Хашимитском Королевстве. "Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 49 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", - отметили в фонде.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Высокая эффективность и безопасность российской вакцины получили высокую оценку со стороны регулирующих органов и медицинских специалистов по всему миру. На сегодняшний день "Спутник V" - один из ключевых инструментов для борьбы с пандемией, и мы рассчитываем на расширение партнерств по вакцине в дальнейшем", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении и Марокко."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, иордания, в мире

Иордания одобрила экстренное применение вакцины "Спутник V"

18:06 10.03.2021 (обновлено: 20:19 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует флакон с I компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Тройка" в Москве
Медицинский работник демонстрирует флакон с I компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Тройка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из заявления организации.
"В среду организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины "Спутник", - говорится в заявлении.
Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию "Спутника V" в Иорданском Хашимитском Королевстве. "Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 49 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", - отметили в фонде.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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"Высокая эффективность и безопасность российской вакцины получили высокую оценку со стороны регулирующих органов и медицинских специалистов по всему миру. На сегодняшний день "Спутник V" - один из ключевых инструментов для борьбы с пандемией, и мы рассчитываем на расширение партнерств по вакцине в дальнейшем", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении и Марокко.
"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыИорданияВ мире
 
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