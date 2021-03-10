https://ria.ru/20210310/spisok-1600543257.html

Эксперт объяснил, как позвонить тому, у кого вы в черном списке

Эксперт объяснил, как позвонить тому, у кого вы в черном списке

Черный список – вовсе не гарантия того, что нежелательный абонент больше не будет вас беспокоить. Есть возможность обойти блокировку, не прибегая при этом даже... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T01:16

2021-03-10T01:16

2021-03-10T12:10

евгений кашкин

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Черный список – вовсе не гарантия того, что нежелательный абонент больше не будет вас беспокоить. Есть возможность обойти блокировку, не прибегая при этом даже к звонкам с другого номера, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Прежде всего, почти у всех операторов сотовой связи есть платная услуга антиопределитель номера. Если вы ее подключите, абонент увидит ваш номер, как неизвестный. Но и без оплаты услуг оператора можно включить антиопределитель номера на своем телефоне - на IPhone такая функция доступна, начиная с IOS 7, она есть и на Android. Мошенники, еще несколько лет назад активно использовавшие услугу АОН, сейчас почти от нее отказались, поскольку люди перестали поднимать трубку на звонки с неизвестных номеров. Лучше следовать этой тактике и не отвечать на подобные звонки, поскольку они таят потенциальную угрозу, заключил Кашкин.

https://ria.ru/20210226/aferisty-1599005321.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений кашкин, apple iphone, google android, технологии