Эксперт объяснил, как позвонить тому, у кого вы в черном списке
01:16 10.03.2021 (обновлено: 12:10 10.03.2021)
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Черный список – вовсе не гарантия того, что нежелательный абонент больше не будет вас беспокоить. Есть возможность обойти блокировку, не прибегая при этом даже к звонкам с другого номера, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
"Позвонить человеку, у которого вы в черном списке, можно даже со своего номера. Для этого есть несколько легальных возможностей", - указывает эксперт.
Прежде всего, почти у всех операторов сотовой связи есть платная услуга антиопределитель номера. Если вы ее подключите, абонент увидит ваш номер, как неизвестный. Но и без оплаты услуг оператора можно включить антиопределитель номера на своем телефоне - на IPhone такая функция доступна, начиная с IOS 7, она есть и на Android.
Мошенники, еще несколько лет назад активно использовавшие услугу АОН, сейчас почти от нее отказались, поскольку люди перестали поднимать трубку на звонки с неизвестных номеров. Лучше следовать этой тактике и не отвечать на подобные звонки, поскольку они таят потенциальную угрозу, заключил Кашкин.
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