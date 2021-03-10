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Эксперт объяснил, как позвонить тому, у кого вы в черном списке
Эксперт объяснил, как позвонить тому, у кого вы в черном списке
Черный список – вовсе не гарантия того, что нежелательный абонент больше не будет вас беспокоить. Есть возможность обойти блокировку, не прибегая при этом даже... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T01:16
2021-03-10T12:10
евгений кашкин
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Черный список – вовсе не гарантия того, что нежелательный абонент больше не будет вас беспокоить. Есть возможность обойти блокировку, не прибегая при этом даже к звонкам с другого номера, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Прежде всего, почти у всех операторов сотовой связи есть платная услуга антиопределитель номера. Если вы ее подключите, абонент увидит ваш номер, как неизвестный. Но и без оплаты услуг оператора можно включить антиопределитель номера на своем телефоне - на IPhone такая функция доступна, начиная с IOS 7, она есть и на Android. Мошенники, еще несколько лет назад активно использовавшие услугу АОН, сейчас почти от нее отказались, поскольку люди перестали поднимать трубку на звонки с неизвестных номеров. Лучше следовать этой тактике и не отвечать на подобные звонки, поскольку они таят потенциальную угрозу, заключил Кашкин.
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евгений кашкин, apple iphone, google android, технологии

Эксперт объяснил, как позвонить тому, у кого вы в черном списке

01:16 10.03.2021 (обновлено: 12:10 10.03.2021)
 
© Depositphotos / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Depositphotos / terovesalainen
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Черный список – вовсе не гарантия того, что нежелательный абонент больше не будет вас беспокоить. Есть возможность обойти блокировку, не прибегая при этом даже к звонкам с другого номера, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
"Позвонить человеку, у которого вы в черном списке, можно даже со своего номера. Для этого есть несколько легальных возможностей", - указывает эксперт.
Прежде всего, почти у всех операторов сотовой связи есть платная услуга антиопределитель номера. Если вы ее подключите, абонент увидит ваш номер, как неизвестный. Но и без оплаты услуг оператора можно включить антиопределитель номера на своем телефоне - на IPhone такая функция доступна, начиная с IOS 7, она есть и на Android.
Мошенники, еще несколько лет назад активно использовавшие услугу АОН, сейчас почти от нее отказались, поскольку люди перестали поднимать трубку на звонки с неизвестных номеров. Лучше следовать этой тактике и не отвечать на подобные звонки, поскольку они таят потенциальную угрозу, заключил Кашкин.
Звонок - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 02:10
Эксперт рассказал, как аферисты звонят со знакомых вам номеров
 
Евгений КашкинApple iPhoneGoogle AndroidТехнологии
 
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