https://ria.ru/20210310/spacex-1600547347.html

SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов

SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов

Компания SpaceX получила контракт Пентагона стоимостью более 159 миллионов долларов на запуск двух аппаратов для ВС США до конца 2023-го финансового года,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T05:22

2021-03-10T05:22

2021-03-10T05:22

космос - риа наука

министерство обороны сша

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сша

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания SpaceX получила контракт Пентагона стоимостью более 159 миллионов долларов на запуск двух аппаратов для ВС США до конца 2023-го финансового года, сообщило министерство обороны США.Помимо SpaceX контракт стоимостью более 224 миллионов долларов на запуски двух аппаратов для ВС США получил традиционный партнер Пентагона для военных космических запусков компания United Launch Alliance (ULA).В октябре прошлого года SpaceX получила госконтракт Пентагона на 149 миллионов долларов в рамках программы создания спутников для слежения за запусками ракет. Планировалось, что SpaceX будет использовать свой завод по производству телекоммуникационных спутников Starlink для создания спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами.

https://ria.ru/20210304/raketa-1599885179.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, министерство обороны сша, spacex, сша