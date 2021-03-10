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SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
Компания SpaceX получила контракт Пентагона стоимостью более 159 миллионов долларов на запуск двух аппаратов для ВС США до конца 2023-го финансового года,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T05:22
2021-03-10T05:22
космос - риа наука
министерство обороны сша
spacex
сша
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания SpaceX получила контракт Пентагона стоимостью более 159 миллионов долларов на запуск двух аппаратов для ВС США до конца 2023-го финансового года, сообщило министерство обороны США.Помимо SpaceX контракт стоимостью более 224 миллионов долларов на запуски двух аппаратов для ВС США получил традиционный партнер Пентагона для военных космических запусков компания United Launch Alliance (ULA).В октябре прошлого года SpaceX получила госконтракт Пентагона на 149 миллионов долларов в рамках программы создания спутников для слежения за запусками ракет. Планировалось, что SpaceX будет использовать свой завод по производству телекоммуникационных спутников Starlink для создания спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами.
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космос - риа наука, министерство обороны сша, spacex, сша

SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов

05:22 10.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания SpaceX получила контракт Пентагона стоимостью более 159 миллионов долларов на запуск двух аппаратов для ВС США до конца 2023-го финансового года, сообщило министерство обороны США.
Помимо SpaceX контракт стоимостью более 224 миллионов долларов на запуски двух аппаратов для ВС США получил традиционный партнер Пентагона для военных космических запусков компания United Launch Alliance (ULA).
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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink
В октябре прошлого года SpaceX получила госконтракт Пентагона на 149 миллионов долларов в рамках программы создания спутников для слежения за запусками ракет. Планировалось, что SpaceX будет использовать свой завод по производству телекоммуникационных спутников Starlink для создания спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами.
 
Космос - РИА НаукаМинистерство обороны СШАSpaceXСША
 
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