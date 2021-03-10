https://ria.ru/20210310/sovfed-1600593947.html
Сайт Совфеда восстановил работу
Сайт Совфеда восстановил работу
Сайт Совета Федерации восстановил работу в прежнем объёме, открываются все рубрики, фотографии оперативно подгружаются. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:54
2021-03-10T12:54
2021-03-10T12:54
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сайт Совета Федерации восстановил работу в прежнем объёме, открываются все рубрики, фотографии оперативно подгружаются.Ранее сайт Совфеда не открывался, это продолжалось около часа.Пресс-служба сообщила, что причины сбоя в работе сайта устанавливаются.
https://ria.ru/20210310/sayt-1600581166.html
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