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Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки
Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки
Дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T22:16
2021-03-10T22:45
солсбери
сергей скрипаль
дело об отравлении скрипалей
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москва
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки, сообщает газета Mirror.Четвертого марта 2018 года в этом доме, по утверждению Великобритании, Скрипалей отравили веществом А234. Лондон считает, что к этому причастно российское государство, Москва обвинения категорически отрицает.В начале июля 2018-го в окружной больнице Солсбери скончалась 44-летняя британка Дон Стерджес, которую затем кремировали. Как заявили британские власти, смерть наступила из-за случайного отравления тем же ядом. По версии следствия, сожитель Стерджес Чарли Роули подарил ей найденный в парке флакон с отравляющим веществом, думая, что это духи.Как сообщает Mirror, уборка дома заняла полтора года. Помимо этого, очистили еще 13 объектов вокруг Солсбери, где якобы обнаружили следы вещества. Теперь местные власти решили перестроить дом и обставить его новой мебелью, а затем выставить на продажу. Строительные работы уже начались: в доме уже обновили ванную комнату и несколько гостиных. В ходе работ сняли крышу.Представитель местных властей заявил, что после всех изменений дом выставят на продажу в качестве жилой недвижимости без права сдачи в подаренду, чтобы никто не мог "заработать на его истории".
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солсбери, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, главное разведывательное управление рф, москва, лондон, в мире

Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки

22:16 10.03.2021 (обновлено: 22:45 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Денис Ворошилов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Сотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки, сообщает газета Mirror.
Четвертого марта 2018 года в этом доме, по утверждению Великобритании, Скрипалей отравили веществом А234. Лондон считает, что к этому причастно российское государство, Москва обвинения категорически отрицает.
В начале июля 2018-го в окружной больнице Солсбери скончалась 44-летняя британка Дон Стерджес, которую затем кремировали. Как заявили британские власти, смерть наступила из-за случайного отравления тем же ядом. По версии следствия, сожитель Стерджес Чарли Роули подарил ей найденный в парке флакон с отравляющим веществом, думая, что это духи.
Как сообщает Mirror, уборка дома заняла полтора года. Помимо этого, очистили еще 13 объектов вокруг Солсбери, где якобы обнаружили следы вещества. Теперь местные власти решили перестроить дом и обставить его новой мебелью, а затем выставить на продажу. Строительные работы уже начались: в доме уже обновили ванную комнату и несколько гостиных. В ходе работ сняли крышу.
Представитель местных властей заявил, что после всех изменений дом выставят на продажу в качестве жилой недвижимости без права сдачи в подаренду, чтобы никто не мог "заработать на его истории".
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СолсбериСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейГлавное разведывательное управление РФМоскваЛондонВ мире
 
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