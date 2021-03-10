https://ria.ru/20210310/sma-1600664019.html
В Татарстане рассказали, когда дети с СМА получат лекарство
В Татарстане рассказали, когда дети с СМА получат лекарство
Дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Татарстане получат необходимые препараты для лечения в апреле, министерство здравоохранения РФ одобрило все заявки, РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:37
2021-03-10T18:37
2021-03-10T18:48
здоровье - общество
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общество
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Татарстане получат необходимые препараты для лечения в апреле, министерство здравоохранения РФ одобрило все заявки, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.Ранее в среду перед зданием правительства Татарстана родители детей, страдающих СМА, провели пикет, заявив, что необходимое лекарство - "Спинразу" - не получали более полугода.Он напомнил, что указом президента РФ создан Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями - "Круг добра". Предусматривается обеспечение таких детей лекарствами и медизделиями, в том числе "Спинразой" (Нусинерсен) за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также иных источников.По данным минздрава Татарстана, в настоящее время в республике проживают 28 детей со спинальной мышечной атрофией. Одна ампула "Спинразы" стоит порядка 5,6 миллиона рублей, на лечение одного ребенка в год необходимо примерно 35 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210226/lechenie-1599056945.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество
КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости.
Дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Татарстане
получат необходимые препараты для лечения в апреле, министерство здравоохранения РФ одобрило все заявки, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
Ранее в среду перед зданием правительства Татарстана родители детей, страдающих СМА, провели пикет, заявив, что необходимое лекарство - "Спинразу" - не получали более полугода.
"Ранее минздрав Татарстана направил заявку в федеральный центр на обеспечение детей годовым запасом лекарства. Сегодня министерством здравоохранения РФ проведено совещание, на котором было объявлено, что препараты для лечения пациентов в Татарстан и другие регионы поступят в начале апреля текущего года. Все заявки одобрены", - сказал представитель минздрава.
Он напомнил, что указом президента РФ создан Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями - "Круг добра". Предусматривается обеспечение таких детей лекарствами и медизделиями, в том числе "Спинразой" (Нусинерсен) за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также иных источников.
По данным минздрава Татарстана, в настоящее время в республике проживают 28 детей со спинальной мышечной атрофией. Одна ампула "Спинразы" стоит порядка 5,6 миллиона рублей, на лечение одного ребенка в год необходимо примерно 35 миллионов рублей.