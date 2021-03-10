https://ria.ru/20210310/sma-1600664019.html

В Татарстане рассказали, когда дети с СМА получат лекарство

В Татарстане рассказали, когда дети с СМА получат лекарство

Дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Татарстане получат необходимые препараты для лечения в апреле, министерство здравоохранения РФ одобрило все заявки, РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:37

2021-03-10T18:37

2021-03-10T18:48

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596941383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f98a97a147d26f90fd0ff523548d25f.jpg

КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Татарстане получат необходимые препараты для лечения в апреле, министерство здравоохранения РФ одобрило все заявки, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.Ранее в среду перед зданием правительства Татарстана родители детей, страдающих СМА, провели пикет, заявив, что необходимое лекарство - "Спинразу" - не получали более полугода.Он напомнил, что указом президента РФ создан Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями - "Круг добра". Предусматривается обеспечение таких детей лекарствами и медизделиями, в том числе "Спинразой" (Нусинерсен) за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также иных источников.По данным минздрава Татарстана, в настоящее время в республике проживают 28 детей со спинальной мышечной атрофией. Одна ампула "Спинразы" стоит порядка 5,6 миллиона рублей, на лечение одного ребенка в год необходимо примерно 35 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210226/lechenie-1599056945.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество