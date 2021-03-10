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Байден забыл имя министра и название Пентагона

Байден забыл имя министра и название Пентагона

Президент США Джо Байден, вероятно, забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, на это обратил внимание британский таблоид The Sun. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T02:20

2021-03-10T02:20

2021-03-10T08:18

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден, вероятно, забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, на это обратил внимание британский таблоид The Sun.Глава государства выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии, при этом руководитель Пентагона стоял на расстоянии в несколько метров от него."Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой <...> парень вон там, который там управляет этим подразделением", — сказал Байден, говоря об Остине.При этом ранее президент назвал министра обороны "секретарем Остином", прочтя это с телесуфлера.Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в "этих ребят".Американский президент не в первый раз допускает на публике такие оплошности. В декабре 2020 года, еще до инаугурации, он назвал Камалу Харис лидером США — на самом деле она занимает пост вице-президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/psaki-1595808197.html

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ллойд остин, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире