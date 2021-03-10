https://ria.ru/20210310/siroty-1600551612.html

Голикова поручила разработать единую модель организаций для сирот

Голикова поручила разработать единую модель организаций для сирот

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерствам разработают единую модель организаций для детей-сирот, следует из протокола заседания Совета при... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:03

2021-03-10T08:03

2021-03-10T08:03

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

министерство финансов рф (минфин россии)

москва

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерствам разработают единую модель организаций для детей-сирот, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минпросвещения России, Минтруду России, Минздраву России, Роспотребнадзору при участии членов и экспертов секции Совета "Семья, материнство и детство" разработать концепцию единой модели организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех возрастов и особенностей развития", - говорится в протоколе.Вице-премьер также дала поручение провести мониторинг деятельности таких организаций и специализированных учреждений для несовершеннолетних, которым нужна социальная реабилитация.Минпросвещения, Минтруду и Минфину предстоит проработать вопрос передачи детей, временно оставшихся без попечении родителей, на период, в течение которого законные представители по уважительным причинам не могут выполнять родительские обязанности, под предварительную опеку в качестве альтернативы помещения ребенка в стационарную организацию.Также им предстоит проработать вопрос расширения мер дополнительной поддержки семей, которые приняли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей и относящихся к категории трудноустраиваемых. Например, дети с инвалидностью, дети, у которых есть братья и сестры, а также дети старше 10 лет.Минпросвещения совместно с Минюстом, Рособрнадзором и департаментом труда и соцзащиты населения Москвы проработают предложения по защите имущественных прав несовершеннолетних в части дифференцирования порядка дачи предварительного разрешения на сделки с имуществом несовершеннолетних, определения критериев сделки с имуществом несовершеннолетних, в том числе ее минимального размера, при котором вопрос о даче разрешения может рассматриваться в административном порядке органами опеки.Также предстоит проработать вопрос разрешения сделки несовершеннолетних с близкими родственниками законных представителей, если они совершаются к его выгоде, а также усовершенствования механизма защиты имущественных прав ребенка при реализации средств материнского капитала.

https://ria.ru/20210218/sirota-1597893770.html

москва

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татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), москва, общество