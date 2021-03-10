https://ria.ru/20210310/shukhevich-1600546661.html

Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича

Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил решение городского совета Тернополя присвоить стадиону имя украинского националиста Романа Шухевича и требует его... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T04:14

2021-03-10T04:14

2021-03-10T04:14

украинская повстанческая армия

роман шухевич

тернополь

израиль

украина

в мире

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КИЕВ, 10 мар – РИА Новости. Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил решение городского совета Тернополя присвоить стадиону имя украинского националиста Романа Шухевича и требует его отменить.Городской совет 5 марта принял решение о присвоении Тернопольскому городскому стадиону имени Романа Шухевича.В декабре 2020 года Тернопольский областной совет на западе Украины попросил Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* - и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан. *Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20190626/1555920385.html

тернополь

израиль

украина

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украинская повстанческая армия, роман шухевич, тернополь, израиль, украина, в мире