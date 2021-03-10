Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
© Фото : Public domainТернополь, Украина
© Фото : Public domain
КИЕВ, 10 мар – РИА Новости. Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил решение городского совета Тернополя присвоить стадиону имя украинского националиста Романа Шухевича и требует его отменить.
Городской совет 5 марта принял решение о присвоении Тернопольскому городскому стадиону имени Романа Шухевича.
"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 (201-го батальона вспомогательной полиции - ред.) Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - цитирует посла пресс-служба посольства Израиля в Facebook.
В декабре 2020 года Тернопольский областной совет на западе Украины попросил Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* - и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.