https://ria.ru/20210310/shturmovik-1600502288.html

"Называли его "мясником": какой советский самолет наводил ужас на немцев

"Называли его "мясником": какой советский самолет наводил ужас на немцев

"Летающая смерть", "мясник", "бетонный самолет" — 80 лет назад, 10 марта 1941-го, в воздух поднялся первый серийный штурмовик Ил-2. Едва завидев в небе его... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

2021-03-10T10:25

россия

ил-2

сергей ильюшин

великая отечественная война (1941-1945)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148142/16/1481421679_0:189:2972:1861_1920x0_80_0_0_17ca17a02bb3ee2166499c4ae03ee7fa.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. "Летающая смерть", "мясник", "бетонный самолет" — 80 лет назад, 10 марта 1941-го, в воздух поднялся первый серийный штурмовик Ил-2. Едва завидев в небе его силуэт, гитлеровцы лихорадочно искали укрытие. Ил-2 нес мощное бортовое вооружение, легко уничтожал бронетехнику и отличался непревзойденной по тем временам живучестью. Об одной из самых выдающихся боевых машин Второй мировой, которая во многом повлияла на исход всей войны, — в материале РИА Новости.Новая схемаДля втянутого в кровопролитную войну СССР запуск Ил-2 в серию был жизненно необходим — самолет быстро стал главной ударной силой советской фронтовой авиации. За годы Великой Отечественной с конвейера сошло более 36 тысяч машин. Ил-2 не раз сыграл ключевую роль в самых крупных операциях Красной армии. Массированные налеты штурмовиков сеяли хаос в рядах вермахта и перемалывали, словно в мясорубке, целые колонны техники и живой силы.Одна из особенностей этой машины — живучесть в бою и стойкость к огню с земли. До Ил-2 в СССР не было специализированного боевого самолета, уничтожающего наземные цели с малых высот. Имелась только переделанная под такие задачи техника, например легкие бипланы Р-5Ш.К разработке совершенно нового по тем временам типа самолетов приступили в конце 1930-х. Опыт боевых действий в Испании выявил недостаточную защищенность машин — истребители сбивали зенитками, а порой и обыкновенным стрелковым оружием.Авиаконструктор Сергей Ильюшин предложил построить бронированный самолет — "летающий танк". Однако возникла проблема увеличившейся массы — броня весила более 700 килограммов. Но задачу инженеры все же решили, броню сделали не навесной, а встроили в силовой каркас планера.В носовой части фюзеляжа под бронекорпусом из штампованных металлических листов толщиной от четырех до восьми миллиметров разместили двигатель, радиаторы охлаждения, маслосистему. Двухместная кабина экипажа представляла собой хорошо защищенную бронекапсулу. Хвостовая часть была деревянной, оперение изготавливали из дюралюминия.Боевую машину вооружили двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами ШКАС и парой малокалиберных автоматических пушек ШВАК калибра 20 миллиметров. На наружной и внутренней подвесках — от 400 до 600 килограммов ракет и авиабомб.Обкатка боемОпытный образец "Ила" поднялся в воздух в октябре 1939-го. Однако самолет военных не устроил. Они потребовали увеличить дальность и усилить вооружение. Конструкторам пришлось поставить более мощный маловысотный двигатель и отказаться от двухместной кабины — ради снижения массы.Одноместный штурмовик выдержал государственные испытания в 1940-м, к июню 1941-го в ВВС было около 250 таких машин. Явно мало, освоить новую технику успели считанные единицы советских летчиков, тактика еще не была отработана, но "Илы" стали неприятным сюрпризом для гитлеровцев.Ил-2 с первых дней войны проявил себя на фронте. По сути, это была единственная машина, способная эффективно уничтожать технику и живую силу врага на земле. Боевое крещение состоялось 27 июня 1941-го в районе белорусского города Бобруйск — эскадрилья "Илов" нанесла удар по немецкой моторизованной колонне.Слабое место Ил-2 выявили быстро — беззащитность перед немецкими "мессерами". Сказывалось отсутствие оборонительного вооружения и второго стрелка. Штурмовые авиаполки несли катастрофические потери: в первые годы войны один самолет совершал в среднем около 12 боевых вылетов — и его сбивали.Исправить конструктивный недостаток в военных условиях и уже налаженного серийного производства было непросто. Кроме того, дополнительное вооружение и место для второго члена экипажа серьезно увеличивали массу машины и, соответственно, влияли на летные характеристики.Ильюшинцы постарались найти компромисс. С февраля 1942-го за кабиной пилота вне бронекапсулы устанавливали крупнокалиберный пулемет с местом для стрелка. Однако размеры второй кабины позволяли взять на борт всего 180 патронов, чего, конечно, не хватало в схватках с опытными пилотами люфтваффе.Внутри не было даже полноценного сиденья — стрелок как-то устраивался на подвесной брезентовой лямке. Отсек прикрыли стальной пластиной снизу, но от истребителей, атакующих "Илы" в хвост, защиты не было."Бетонный самолет"Несмотря на многочисленные недоработки, серийная машина получилась на удивление живучей. "Илы" сохраняли боеспособность даже полностью изрешеченными — возвращались на базу с десятками пробоин от снарядов зениток. А для обычного стрелкового оружия штурмовик был просто неуязвим.Авиатехники вспоминали: при взгляде на некоторые приземлившиеся экземпляры порой не верилось, что после несложного ремонта они вообще оторвутся от земли. Но взлетали и принимали участие в боевых операциях. Немецкие зенитчики называли Ил-2 не иначе как "бетонный самолет".За годы войны Ил-2 прошел несколько модернизаций. В 1943-м штурмовик получил форсированный двигатель: летные характеристики потяжелевшей двухместной машины практически вернулись к показателям одноместного варианта.Инженеры поработали над аэродинамикой и внесли в конструкцию несколько важных улучшений: увеличили стреловидность крыла, что положительно сказалось на центровке фюзеляжа и скорости. Доработанная версия массой более шести тонн разгонялась до 414 километров в час.Позже появилась модификация с усиленным вооружением — под крылья подвешивали мощные 37-миллиметровые авиапушки, пробивавшие броню даже тяжелой немецкой техники. А кассетные бомбы с кумулятивными суббоеприпасами дотла выжигали моторизированные колонны или железнодорожные эшелоны.На заключительном этапе войны на базе Ил-2 создали модернизированный штурмовик Ил-10. Нарастили броню, кабину стрелка вернули в бронекорпус, усилили двигатель, улучшили аэродинамику, повысили скорость и маневренность. В таком виде штурмовик прослужил еще более десяти лет — до середины 1950-х.

https://ria.ru/20200608/1572508386.html

https://ria.ru/20191219/1562527048.html

https://ria.ru/20190805/1557111796.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ил-2, сергей ильюшин, великая отечественная война (1941-1945), безопасность