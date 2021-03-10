https://ria.ru/20210310/shtrafy-1600575349.html

В Ульяновской области предложили ввести штрафы за оскорбление учителей

В Ульяновской области предложили ввести штрафы за оскорбление учителей

Власти Ульяновской области готовят законодательную инициативу, согласно которой в Кодексе об административных правонарушениях РФ будут предусмотрены штрафы за... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:36

2021-03-10T11:36

2021-03-10T11:36

сергей кравцов

сергей морозов (политик)

ульяновская область

образование - общество

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САМАРА, 10 мар – РИА Новости. Власти Ульяновской области готовят законодательную инициативу, согласно которой в Кодексе об административных правонарушениях РФ будут предусмотрены штрафы за оскорбление учителей, сообщил губернатор региона Сергей Морозов."Сейчас от Ульяновской области готовится законодательная инициатива, которая поможет дополнительно защитить педагогов. Мы предлагаем инициировать внесение в Кодекс об административных правонарушениях РФ нормы, предусматривающей административную ответственность за оскорбление, унижение профессиональной чести и достоинства учителя", - написал Морозов в своем аккаунте в Facebook.Он добавил, что такая инициатива обсуждалась на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. На ней Морозов также предложил сократить на год срок обучения в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). "Мы понимаем, что для развития экономики нужны быстрые программы и хорошо подготовленные рабочие кадры. Сегодня в колледжах и техникумах программы рассчитаны на три-четыре года, поэтому обсудили с министром возможность сокращения сроков обучения в учреждениях СПО на один год", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20210310/byudzhetniki-1600559175.html

ульяновская область

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сергей кравцов, сергей морозов (политик), ульяновская область, образование - общество