https://ria.ru/20210310/seti-1600658609.html

Путин призвал уделять больше внимания проблеме изношенности сетей

Путин призвал уделять больше внимания проблеме изношенности сетей

Правительство должно больше внимания уделять проблеме изношенности сетей в регионах, потому что от аварий страдают люди, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:06

2021-03-10T18:06

2021-03-10T18:06

россия

правительство рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600652126_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e254d201d7e2c62067e25da96935024e.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство должно больше внимания уделять проблеме изношенности сетей в регионах, потому что от аварий страдают люди, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина."В основном все заметные аварии связаны с изношенностью сетей, а это, как правило, ответственность регионов, муниципалитетов, а не правительства напрямую, которое занимается большой энергетикой. Но все-таки с учетом застарелости этой проблемы правительство должно больше внимания уделить этому вопросу", - сказал Путин.По его словам, не будут лишними и методические рекомендации, а при финансировании отдельных проектов из федерального бюджета нужно уделять этому вопросу больше внимания."Ясно, что есть законы, есть правила, которые изложены в нормативных актах, но без прямого участия федерации в решении этих вопросов тоже обойтись, видимо, не удастся. Дело в том, что ведь люди страдают от этих аварий. Да, они носят локальный характер, но тысячи людей десятки тысяч людей испытывают не просто неудобства - некоторые просто попадают в очень сложное положение", - добавил президент.Он указал правительству на необходимость наладить тесную работу с регионами в ближайшем будущем."Это касается и проблем ЖКХ, и энергетики. Потом попрошу поподробнее рассказать, какие у вас на этот счет есть соображения и предложения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210310/investitsii-1600650654.html

https://ria.ru/20210310/vstrecha-1600647277.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, владимир путин