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Путин призвал уделять больше внимания проблеме изношенности сетей
Путин призвал уделять больше внимания проблеме изношенности сетей
Правительство должно больше внимания уделять проблеме изношенности сетей в регионах, потому что от аварий страдают люди, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:06
2021-03-10T18:06
2021-03-10T18:06
россия
правительство рф
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство должно больше внимания уделять проблеме изношенности сетей в регионах, потому что от аварий страдают люди, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина."В основном все заметные аварии связаны с изношенностью сетей, а это, как правило, ответственность регионов, муниципалитетов, а не правительства напрямую, которое занимается большой энергетикой. Но все-таки с учетом застарелости этой проблемы правительство должно больше внимания уделить этому вопросу", - сказал Путин.По его словам, не будут лишними и методические рекомендации, а при финансировании отдельных проектов из федерального бюджета нужно уделять этому вопросу больше внимания."Ясно, что есть законы, есть правила, которые изложены в нормативных актах, но без прямого участия федерации в решении этих вопросов тоже обойтись, видимо, не удастся. Дело в том, что ведь люди страдают от этих аварий. Да, они носят локальный характер, но тысячи людей десятки тысяч людей испытывают не просто неудобства - некоторые просто попадают в очень сложное положение", - добавил президент.Он указал правительству на необходимость наладить тесную работу с регионами в ближайшем будущем."Это касается и проблем ЖКХ, и энергетики. Потом попрошу поподробнее рассказать, какие у вас на этот счет есть соображения и предложения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210310/investitsii-1600650654.html
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россия, правительство рф, владимир путин
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Правительство должно больше внимания уделять проблеме изношенности сетей в регионах, потому что от аварий страдают люди, заявил президент РФ Владимир Путин
в среду на совещании с членами кабмина.
"В основном все заметные аварии связаны с изношенностью сетей, а это, как правило, ответственность регионов, муниципалитетов, а не правительства напрямую, которое занимается большой энергетикой. Но все-таки с учетом застарелости этой проблемы правительство должно больше внимания уделить этому вопросу", - сказал Путин.
По его словам, не будут лишними и методические рекомендации, а при финансировании отдельных проектов из федерального бюджета нужно уделять этому вопросу больше внимания.
"Ясно, что есть законы, есть правила, которые изложены в нормативных актах, но без прямого участия федерации в решении этих вопросов тоже обойтись, видимо, не удастся. Дело в том, что ведь люди страдают от этих аварий. Да, они носят локальный характер, но тысячи людей десятки тысяч людей испытывают не просто неудобства - некоторые просто попадают в очень сложное положение", - добавил президент.
Он указал правительству на необходимость наладить тесную работу с регионами в ближайшем будущем.
"Это касается и проблем ЖКХ, и энергетики. Потом попрошу поподробнее рассказать, какие у вас на этот счет есть соображения и предложения", - сказал Путин.