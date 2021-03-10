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"Яндекс" запустил платежный сервис Yandex Pay
"Яндекс" запустил платежный сервис Yandex Pay
Российский IT-гигант "Яндекс" запустил сервис Yandex Pay для оплаты покупок банковской картой. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:54
2021-03-10T18:52
яндекс
экономика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский IT-гигант "Яндекс" запустил сервис Yandex Pay для оплаты покупок банковской картой.Он даст возможность пользователям платить картой, не вводя её данные — они будут загружаться автоматически из аккаунта на "Яндексе".Услуга работает с картами Mastercard, Visa и "Мир" любых банков, при этом кешбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются. К сервису можно подключить сразу несколько карт, тогда можно будет выбрать, с какой именно будут списывать деньги."Человеку не нужно оставлять платёжные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на "Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", — говорится в пресс-релизе компании.Корпорация предложила разработку другим участникам рынка: компании могут поставить на сайт кнопку и предложить клиентам новый способ оплаты.Подключить Yandex Pay можно напрямую или через агрегаторов платёжных сервисов: такую возможность предлагают "Робокасса", Payture, RBK.money — и этот список будет пополняться.
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яндекс, экономика

"Яндекс" запустил платежный сервис Yandex Pay

16:54 10.03.2021 (обновлено: 18:52 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовСтраница сервиса "Yandex Pay" на экране смартфона
Страница сервиса Yandex Pay на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский IT-гигант "Яндекс" запустил сервис Yandex Pay для оплаты покупок банковской картой.
Он даст возможность пользователям платить картой, не вводя её данные — они будут загружаться автоматически из аккаунта на "Яндексе".
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"Человеку не нужно оставлять платёжные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на "Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", — говорится в пресс-релизе компании.
Корпорация предложила разработку другим участникам рынка: компании могут поставить на сайт кнопку и предложить клиентам новый способ оплаты.
Подключить Yandex Pay можно напрямую или через агрегаторов платёжных сервисов: такую возможность предлагают "Робокасса", Payture, RBK.money — и этот список будет пополняться.
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