https://ria.ru/20210310/servis-1600644351.html
"Яндекс" запустил платежный сервис Yandex Pay
"Яндекс" запустил платежный сервис Yandex Pay
Российский IT-гигант "Яндекс" запустил сервис Yandex Pay для оплаты покупок банковской картой. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:54
2021-03-10T16:54
2021-03-10T18:52
яндекс
экономика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский IT-гигант "Яндекс" запустил сервис Yandex Pay для оплаты покупок банковской картой.Он даст возможность пользователям платить картой, не вводя её данные — они будут загружаться автоматически из аккаунта на "Яндексе".Услуга работает с картами Mastercard, Visa и "Мир" любых банков, при этом кешбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются. К сервису можно подключить сразу несколько карт, тогда можно будет выбрать, с какой именно будут списывать деньги."Человеку не нужно оставлять платёжные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на "Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", — говорится в пресс-релизе компании.Корпорация предложила разработку другим участникам рынка: компании могут поставить на сайт кнопку и предложить клиентам новый способ оплаты.Подключить Yandex Pay можно напрямую или через агрегаторов платёжных сервисов: такую возможность предлагают "Робокасса", Payture, RBK.money — и этот список будет пополняться.
https://ria.ru/20210309/bank-1600477013.html
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яндекс, экономика
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский IT-гигант "Яндекс" запустил сервис Yandex Pay для оплаты покупок банковской картой.
Он даст возможность пользователям платить картой, не вводя её данные — они будут загружаться автоматически из аккаунта на "Яндексе".
Услуга работает с картами Mastercard, Visa и "Мир" любых банков, при этом кешбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются. К сервису можно подключить сразу несколько карт, тогда можно будет выбрать, с какой именно будут списывать деньги.
"Человеку не нужно оставлять платёжные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на "Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", — говорится в пресс-релизе компании.
Корпорация предложила разработку другим участникам рынка: компании могут поставить на сайт кнопку и предложить клиентам новый способ оплаты.
Подключить Yandex Pay можно напрямую или через агрегаторов платёжных сервисов: такую возможность предлагают "Робокасса", Payture, RBK.money — и этот список будет пополняться.