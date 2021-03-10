https://ria.ru/20210310/servis-1600644351.html

"Яндекс" запустил платежный сервис Yandex Pay

"Яндекс" запустил платежный сервис Yandex Pay

Российский IT-гигант "Яндекс" запустил сервис Yandex Pay для оплаты покупок банковской картой. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:54

2021-03-10T16:54

2021-03-10T18:52

яндекс

экономика

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский IT-гигант "Яндекс" запустил сервис Yandex Pay для оплаты покупок банковской картой.Он даст возможность пользователям платить картой, не вводя её данные — они будут загружаться автоматически из аккаунта на "Яндексе".Услуга работает с картами Mastercard, Visa и "Мир" любых банков, при этом кешбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются. К сервису можно подключить сразу несколько карт, тогда можно будет выбрать, с какой именно будут списывать деньги."Человеку не нужно оставлять платёжные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на "Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", — говорится в пресс-релизе компании.Корпорация предложила разработку другим участникам рынка: компании могут поставить на сайт кнопку и предложить клиентам новый способ оплаты.Подключить Yandex Pay можно напрямую или через агрегаторов платёжных сервисов: такую возможность предлагают "Робокасса", Payture, RBK.money — и этот список будет пополняться.

https://ria.ru/20210309/bank-1600477013.html

https://realty.ria.ru/20210209/sklady-1596627320.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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