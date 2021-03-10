https://ria.ru/20210310/sboy-1600607697.html
В работе Google и YouTube произошел сбой
В работе Google и YouTube произошел сбой
Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:49
2021-03-10T13:49
2021-03-10T19:16
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе обоих сайтов начались около 12.23 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Польши, Латвии и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.По данным портала, 91% пользователей Google не могут воспользоваться веб-сайтом, 8% испытывают проблемы со входом в учетную запись.Сбои также наблюдаются в работе Youtube: 46% пользователей испытывают проблемы с загрузкой сайта, еще 43% жалуются на проблемы при просмотре видео, а 3% - на проблемы со входом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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youtube, google, польша, латвия, в мире
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Пользователи Youtube
и Google
в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбои в работе обоих сайтов начались около 12.23 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Польши, Латвии и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.
По данным портала, 91% пользователей Google не могут воспользоваться веб-сайтом, 8% испытывают проблемы со входом в учетную запись.
Сбои также наблюдаются в работе Youtube: 46% пользователей испытывают проблемы с загрузкой сайта, еще 43% жалуются на проблемы при просмотре видео, а 3% - на проблемы со входом.