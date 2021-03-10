Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/sboy-1600607697.html
В работе Google и YouTube произошел сбой
В работе Google и YouTube произошел сбой
Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:49
2021-03-10T19:16
youtube
google
польша
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_286:0:3076:1570_1920x0_80_0_0_2572eae39381031ff399001b0bc7ad72.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе обоих сайтов начались около 12.23 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Польши, Латвии и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.По данным портала, 91% пользователей Google не могут воспользоваться веб-сайтом, 8% испытывают проблемы со входом в учетную запись.Сбои также наблюдаются в работе Youtube: 46% пользователей испытывают проблемы с загрузкой сайта, еще 43% жалуются на проблемы при просмотре видео, а 3% - на проблемы со входом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/sayty-1600603240.html
польша
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_735d187e0e413c60daf201562713b2ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, google, польша, латвия, в мире

В работе Google и YouTube произошел сбой

13:49 10.03.2021 (обновлено: 19:16 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбои в работе обоих сайтов начались около 12.23 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Польши, Латвии и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.
По данным портала, 91% пользователей Google не могут воспользоваться веб-сайтом, 8% испытывают проблемы со входом в учетную запись.
Сбои также наблюдаются в работе Youtube: 46% пользователей испытывают проблемы с загрузкой сайта, еще 43% жалуются на проблемы при просмотре видео, а 3% - на проблемы со входом.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 13:30
Сайты Кремля и госструктур начали работать после сбоя
 
YouTubeGoogleПольшаЛатвияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
05:15В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
Лента новостейМолния