https://ria.ru/20210310/sarkisyan-1600553422.html

Президент Армении оспорил закон, по которому уволили главу Генштаба

Президент Армении оспорил закон, по которому уволили главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", поводом для обращения в КС стала инициатива... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:35

2021-03-10T08:35

2021-03-10T11:15

оник гаспарян

никол пашинян

ереван

армен саркисян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151561/82/1515618204_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_8a9a06688dc26a95ee749589ffce726a.jpg

ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", поводом для обращения в КС стала инициатива премьера об увольнении главы генштаба, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что начальник генерального штаба ВС Оник Гаспарян считается уволенным с 10 марта."Президент республики обратился в КС для определения соответствия конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего". Обращение обусловлено проблемами в правоприменительной практике закона, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об отставке начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных, правовых процессов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте президента.В заявлении отмечается, что постановления Конституционного суда могут оказать серьезное влияние на принятые ранее решения, текущие и дальнейшие процессы, связанные со сложившейся ситуацией в контексте трактовки и применения указанного закона."Президент надеется, что принятие быстрого решения (Конституционным судом – ред.) обеспечит правовую определенность и будет способствовать урегулированию кризисной ситуации", - говорится в сообщении.Ранее Саркисян отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба и не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Как заявляли в пресс-службе президента, Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210307/armeniya-1600285485.html

https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599492561.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оник гаспарян, никол пашинян, ереван, армен саркисян, армения, в мире