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Президент Армении оспорил закон, по которому уволили главу Генштаба
Президент Армении оспорил закон, по которому уволили главу Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", поводом для обращения в КС стала инициатива... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:35
2021-03-10T11:15
оник гаспарян
никол пашинян
ереван
армен саркисян
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", поводом для обращения в КС стала инициатива премьера об увольнении главы генштаба, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что начальник генерального штаба ВС Оник Гаспарян считается уволенным с 10 марта."Президент республики обратился в КС для определения соответствия конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего". Обращение обусловлено проблемами в правоприменительной практике закона, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об отставке начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных, правовых процессов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте президента.В заявлении отмечается, что постановления Конституционного суда могут оказать серьезное влияние на принятые ранее решения, текущие и дальнейшие процессы, связанные со сложившейся ситуацией в контексте трактовки и применения указанного закона."Президент надеется, что принятие быстрого решения (Конституционным судом – ред.) обеспечит правовую определенность и будет способствовать урегулированию кризисной ситуации", - говорится в сообщении.Ранее Саркисян отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба и не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Как заявляли в пресс-службе президента, Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210307/armeniya-1600285485.html
https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599492561.html
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оник гаспарян, никол пашинян, ереван, армен саркисян, армения, в мире

Президент Армении оспорил закон, по которому уволили главу Генштаба

08:35 10.03.2021 (обновлено: 11:15 10.03.2021)
 
© Sputnik / Aram Nersesyan Армен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Sputnik / Aram Nersesyan
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", поводом для обращения в КС стала инициатива премьера об увольнении главы генштаба, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что начальник генерального штаба ВС Оник Гаспарян считается уволенным с 10 марта.
"Президент республики обратился в КС для определения соответствия конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего". Обращение обусловлено проблемами в правоприменительной практике закона, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об отставке начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных, правовых процессов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте президента.
В заявлении отмечается, что постановления Конституционного суда могут оказать серьезное влияние на принятые ранее решения, текущие и дальнейшие процессы, связанные со сложившейся ситуацией в контексте трактовки и применения указанного закона.
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"Президент надеется, что принятие быстрого решения (Конституционным судом – ред.) обеспечит правовую определенность и будет способствовать урегулированию кризисной ситуации", - говорится в сообщении.
Ранее Саркисян отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба и не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Как заявляли в пресс-службе президента, Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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Оник ГаспарянНикол ПашинянЕреванАрмен СаркисянАрменияВ мире
 
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