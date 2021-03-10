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https://ria.ru/20210310/sanktsii-1600690045.html
Блинкен: США могут ввести новые санкции против "Северного потока — 2"
Блинкен: США могут ввести новые санкции против "Северного потока — 2"
США рассматривают возможность дополнительных санкций против "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-10T22:54
2021-03-11T00:24
allseas
энтони блинкен
балтийское море
германия
северный поток — 2
сша
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США рассматривают возможность дополнительных санкций против "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.На слушаниях в палате представителей глава Госдепа отметил, что трубопровод почти достроен, однако Вашингтон продолжает выступать против проекта.Также на слушаниях Блинкена спросили, почему США не принимают меры против 15 судов, которые конгрессмены считают причастными к строительству газопровода. Они ссылались на открытые данные. По словам госсекретаря, эту тему следует дополнительно изучить."Бывает, что что-то кажется самоочевидным, но таковым не является", — подчеркнул он.Блинкен также не ответил на вопрос, известна ли американским властям компания-страховщик трубопровода — если да, то почему против нее не вводят ограничения. Он не стал прямо отвечать, отметив, что ведомство продолжает "изучать возможности санкций в будущем". В феврале Госдепартамент представил конгрессу доклад по мерам противодействия "Северному потоку". В результате США внесли в санкционный список по закону "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС". Однако и судно, и компания уже попадали под ограничения по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Из-за этого некоторые члены конгресса раскритиковали Госдеп за недостаточные шаги против проекта, некоторые из них предложили собственных "кандидатов" на внесение в список санкций США."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
https://ria.ru/20210309/otkaz-1600493800.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/sevpotok-1600582978.html
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allseas, энтони блинкен, балтийское море, германия, северный поток — 2, сша

Блинкен: США могут ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

22:54 10.03.2021 (обновлено: 00:24 11.03.2021)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : @NordStream2/Twitter
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США рассматривают возможность дополнительных санкций против "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
На слушаниях в палате представителей глава Госдепа отметил, что трубопровод почти достроен, однако Вашингтон продолжает выступать против проекта.

"Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен", — сказал Блинкен.

Также на слушаниях Блинкена спросили, почему США не принимают меры против 15 судов, которые конгрессмены считают причастными к строительству газопровода. Они ссылались на открытые данные. По словам госсекретаря, эту тему следует дополнительно изучить.
"Бывает, что что-то кажется самоочевидным, но таковым не является", — подчеркнул он.
Блинкен также не ответил на вопрос, известна ли американским властям компания-страховщик трубопровода — если да, то почему против нее не вводят ограничения. Он не стал прямо отвечать, отметив, что ведомство продолжает "изучать возможности санкций в будущем".
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В феврале Госдепартамент представил конгрессу доклад по мерам противодействия "Северному потоку". В результате США внесли в санкционный список по закону "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС". Однако и судно, и компания уже попадали под ограничения по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Из-за этого некоторые члены конгресса раскритиковали Госдеп за недостаточные шаги против проекта, некоторые из них предложили собственных "кандидатов" на внесение в список санкций США.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
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AllseasЭнтони БлинкенБалтийское мореГерманияСеверный поток — 2США
 
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