https://ria.ru/20210310/sanktsii-1600686401.html

Конгрессмены раскритиковали Блинкена за санкции по "Северному потоку — 2"

Конгрессмены раскритиковали Блинкена за санкции по "Северному потоку — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен подвергся критике в конгрессе за недостаточную, по мнению ряда законодателей, реализацию санкций против трубопровода "Северный... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T22:08

2021-03-10T22:08

2021-03-10T22:08

allseas

майкл маккол

северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

германия

сша

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подвергся критике в конгрессе за недостаточную, по мнению ряда законодателей, реализацию санкций против трубопровода "Северный поток — 2"."Если мы позволим достроить трубопровод, то это будет огромной победой для (президента России Владимира) Путина", - заявил на слушаниях в палате представителей в присутствии Блинкена старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол."Мы глубоко обеспокоены, что сильные заявления администрации о том, что она против строительства трубопровода, не подкрепляются столь же сильными действиями", - заявил Маккол.Госдепартамент представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону - "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Это позволило ряду членов конгресса критиковать госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода. Члены конгресса предлагали также собственных "кандидатов" на внесение в список санкций США."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://ria.ru/20210310/potok-1600561713.html

https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600414425.html

балтийское море

германия

сша

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allseas, майкл маккол, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, германия, сша