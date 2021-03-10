Конгрессмены раскритиковали Блинкена за санкции по "Северному потоку — 2"
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подвергся критике в конгрессе за недостаточную, по мнению ряда законодателей, реализацию санкций против трубопровода "Северный поток — 2".
"Если мы позволим достроить трубопровод, то это будет огромной победой для (президента России Владимира) Путина", - заявил на слушаниях в палате представителей в присутствии Блинкена старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол.
"Мы глубоко обеспокоены, что сильные заявления администрации о том, что она против строительства трубопровода, не подкрепляются столь же сильными действиями", - заявил Маккол.
Госдепартамент представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону - "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Это позволило ряду членов конгресса критиковать госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода. Члены конгресса предлагали также собственных "кандидатов" на внесение в список санкций США.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.