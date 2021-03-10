https://ria.ru/20210310/sanktsii-1600630758.html
Минфин заявил о готовности к санкциям на российский госдолг
Минфин заявил о готовности к санкциям на российский госдолг
Минфин России готов к возможному введению новых санкций на российский госдолг, такой режим готовности уже стал нормой, сообщил журналистам замминистра финансов... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:49
2021-03-10T15:49
2021-03-10T19:05
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
великобритания
сша
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минфин России готов к возможному введению новых санкций на российский госдолг, такой режим готовности уже стал нормой, сообщил журналистам замминистра финансов Тимур Максимов.Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов."Мы с 2014 года живем в этом режиме... Мне кажется, этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живём по принципу - будет день, будет пища... Мы с 2014 года ко всему готовы", - сказал Максимов, отвечая на вопрос о возможном расширении санкций на ОФЗ.
https://ria.ru/20210309/minfin-1600429145.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), великобритания, сша, экономика