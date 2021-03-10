https://ria.ru/20210310/rostelekom-1600624353.html
"Ростелеком" восстановил работу сети
"Ростелеком" восстановил работу сети
Работоспособность сети "Ростелекома" восстановлена, сайты госорганов доступны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:16
2021-03-10T15:16
2021-03-10T15:27
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технологии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Работоспособность сети "Ростелекома" восстановлена, сайты госорганов доступны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком"."В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", - сказали в пресс-службе.
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