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В Тюмени мужчина опоздал на рейс и дважды попал в отделение полиции
В Тюмени мужчина опоздал на рейс и дважды попал в отделение полиции
Мужчину, собиравшегося улететь из Тюмени, но опоздавшего на рейс, забрали за пьянство в аэропорту, он решил выпить еще, вновь попал в отделение, где ударил... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:22
2021-03-10T16:22
2021-03-10T16:22
ирина волк
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мужчину, собиравшегося улететь из Тюмени, но опоздавшего на рейс, забрали за пьянство в аэропорту, он решил выпить еще, вновь попал в отделение, где ударил полицейского, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В дежурную часть был доставлен гражданин, находившийся в здании аэровокзала в состоянии алкогольного опьянения. Он был привлечен к административной ответственности", - сказала Волк.Выяснилось, что мужчина собирался улететь утром в село Толька в Ямало-Ненецком автономном округе, но опоздал на свой рейс. Когда он протрезвел и его отпустили из дежурной части, дебошир вернулся в терминал, зашел в кафе, вновь начал пить и громко материться."В результате правонарушитель был повторно доставлен в отделение полиции. Там он попытался оказать сопротивление и ударил полицейского", - добавила Волк.На мужчину составили протоколы по статьям 20.1 ("Мелкое хулиганство") и 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), а также возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти.
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ирина волк, ямало-ненецкий автономный округ (янао), тюмень, происшествия
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Мужчину, собиравшегося улететь из Тюмени
, но опоздавшего на рейс, забрали за пьянство в аэропорту, он решил выпить еще, вновь попал в отделение, где ударил полицейского, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
"В дежурную часть был доставлен гражданин, находившийся в здании аэровокзала в состоянии алкогольного опьянения. Он был привлечен к административной ответственности", - сказала Волк.
Выяснилось, что мужчина собирался улететь утром в село Толька в Ямало-Ненецком автономном округе, но опоздал на свой рейс. Когда он протрезвел и его отпустили из дежурной части, дебошир вернулся в терминал, зашел в кафе, вновь начал пить и громко материться.
"В результате правонарушитель был повторно доставлен в отделение полиции. Там он попытался оказать сопротивление и ударил полицейского", - добавила Волк.
На мужчину составили протоколы по статьям 20.1 ("Мелкое хулиганство") и 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), а также возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти.