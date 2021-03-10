https://ria.ru/20210310/reys-1600636505.html

В Тюмени мужчина опоздал на рейс и дважды попал в отделение полиции

В Тюмени мужчина опоздал на рейс и дважды попал в отделение полиции

Мужчину, собиравшегося улететь из Тюмени, но опоздавшего на рейс, забрали за пьянство в аэропорту, он решил выпить еще, вновь попал в отделение, где ударил... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:22

2021-03-10T16:22

2021-03-10T16:22

ирина волк

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

тюмень

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мужчину, собиравшегося улететь из Тюмени, но опоздавшего на рейс, забрали за пьянство в аэропорту, он решил выпить еще, вновь попал в отделение, где ударил полицейского, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В дежурную часть был доставлен гражданин, находившийся в здании аэровокзала в состоянии алкогольного опьянения. Он был привлечен к административной ответственности", - сказала Волк.Выяснилось, что мужчина собирался улететь утром в село Толька в Ямало-Ненецком автономном округе, но опоздал на свой рейс. Когда он протрезвел и его отпустили из дежурной части, дебошир вернулся в терминал, зашел в кафе, вновь начал пить и громко материться."В результате правонарушитель был повторно доставлен в отделение полиции. Там он попытался оказать сопротивление и ударил полицейского", - добавила Волк.На мужчину составили протоколы по статьям 20.1 ("Мелкое хулиганство") и 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), а также возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти.

https://ria.ru/20210223/samolet-1598661874.html

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, ямало-ненецкий автономный округ (янао), тюмень, происшествия