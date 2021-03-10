https://ria.ru/20210310/reklama-1600648304.html

Языковая школа в Испании объяснила русский мат в рекламе

Языковая школа в Испании объяснила русский мат в рекламе

Реклама языковой школы в Испании, в которой использовалась русская ненормативная лексика, не ставит целью кого-либо оскорбить, задача заключается в том, чтобы... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:19

2021-03-10T17:19

2021-03-10T19:06

испания

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МАДРИД, 10 мар — РИА Новости, Елена Шестернина. Реклама языковой школы в Испании, в которой использовалась русская ненормативная лексика, не ставит целью кого-либо оскорбить, задача заключается в том, чтобы призвать людей изучать иностранные языки, пояснили РИА Новости в организации.Недавно в российских соцсетях стали распространяться фотографии с рекламой языковой школы Yuhu Learns, расположенной в Валенсии. На ней под русскими обсценными выражениями, написанными латиницей, говорится: "Красивые слова, которые произносят твои приятели-геймеры? Заходи и узнаешь, что они значат!"."Многие дети в Испании поют эти слова, которые они услышали где-то в YouTube, и не знают, что они означают. Наше послание — зайди и выучи, что ты поёшь. Мы не хотим никого задеть, но пытаемся сделать рекламу комичной и одновременно сказать, насколько важны языки, насколько важно образование", — сказали в Yuhu Learns.Такой рекламой в академии хотели показать, что ее ученики "выучат язык хорошо", уточнил собеседник агентства.Yuhu Learns расположена в районе университета, там очень много молодежи; помимо русского, преподают английский и китайский. Аналогичные с лингвистической точки зрения рекламные постеры есть и на этих языках. Изображение на панелях меняется каждые шесть секунд.СМИ и соцсети не первый раз обращают внимание на рекламу этой языковой школы. Пару недель назад большой интерес вызвало объявление на английском с объяснением нюансов звучащих почти одинаково словосочетаний, одно из которых — Come inside (заходи).Помимо нашумевшей рекламы, на русском есть еще несколько выражений: "Matrioska Perestroika Kalinka, Kalinka Nasdarovia! Пора продвинуться в русском", "Cock dealer. "Как дела" по-русски не так", "Товарищ Черышев (футболист Денис Черышев, играет за "Валенсию". — Прим. ред.). Перестань имитировать русский акцент".

https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1574978815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания