https://ria.ru/20210310/raspil-1600647447.html
Проект США по созданию ядерного оружия сочли "распилом"
Проект США по созданию ядерного оружия сочли "распилом"
Федерация американских ученых (FAS) раскритиковала крупный проект США по созданию ядерного оружия за сто миллиардов долларов. Об этом пишет Guardian. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:15
2021-03-10T17:15
2021-03-10T17:15
сша
ядерное оружие
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Федерация американских ученых (FAS) раскритиковала крупный проект США по созданию ядерного оружия за сто миллиардов долларов. Об этом пишет Guardian.По информации издания, развернутый отчет организации будет опубликован на следующей неделе. В нем ученые подвергли сомнению целесообразность создания новых ядерных ракет стратегического сдерживания (GBSD), призванных заменить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III.По мнению FAS, проект запущен в интересах лоббистов из промышленных кругов и политиков, которые хотят получить наибольшую "экономическую выгоду" от его реализации. Четкой цели у него нет.Ученые также подчеркнули, что США собираются построить ядерное оружие, основываясь на устаревших и ошибочных предположениях. В Федерации американских ученых считают, что стоимость проекта специально занижена. Это сделано, чтобы GBSD казался выгоднее, чем продление срока эксплуатации ракет Minuteman III. При этом независимая оценка корпорации Rand показала, что создание новых МБР обойдется в два или три раза дороже.По текущим расчетам, основные затраты на проект GBSD составят сто миллиардов долларов. В целом же строительство, эксплуатация и обслуживание новых ракет наземного стратегического сдерживания обойдется в 264 миллиарда долларов до 2075 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20180220/1514966812.html
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сша, ядерное оружие
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Федерация американских ученых (FAS) раскритиковала крупный проект США
по созданию ядерного оружия за сто миллиардов долларов. Об этом пишет Guardian
.
По информации издания, развернутый отчет организации будет опубликован на следующей неделе. В нем ученые подвергли сомнению целесообразность создания новых ядерных ракет стратегического сдерживания (GBSD), призванных заменить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III.
По мнению FAS, проект запущен в интересах лоббистов из промышленных кругов и политиков, которые хотят получить наибольшую "экономическую выгоду" от его реализации. Четкой цели у него нет.
Ученые также подчеркнули, что США собираются построить ядерное оружие, основываясь на устаревших и ошибочных предположениях.
"Очевидно, что вопрос о том, какую роль сыграют ракеты времен холодной войны в системе безопасности будущего, всерьез не рассматривался", — говорится в статье.
В Федерации американских ученых считают, что стоимость проекта специально занижена. Это сделано, чтобы GBSD казался выгоднее, чем продление срока эксплуатации ракет Minuteman III. При этом независимая оценка корпорации Rand показала, что создание новых МБР обойдется в два или три раза дороже.
По текущим расчетам, основные затраты на проект GBSD составят сто миллиардов долларов. В целом же строительство, эксплуатация и обслуживание новых ракет наземного стратегического сдерживания обойдется в 264 миллиарда долларов до 2075 года.