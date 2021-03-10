https://ria.ru/20210310/rasizm-1600484480.html

А у них белых линчуют…

А у них белых линчуют…

Борьба с белым расизмом в США давно переродилась в оголтелый расизм, чьей мишенью являются белые люди. И самое обидное для большинства этих белых людей... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

расизм

льюис кэррол

мартин лютер кинг

нельсон мандела

вашингтон (город)

сша

авторы

мнение - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600489243_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_5f977fe70f1b55322ab9dbfa7186cbf0.jpg

Борьба с белым расизмом в США давно переродилась в оголтелый расизм, чьей мишенью являются белые люди. И самое обидное для большинства этих белых людей заключается в том, что ни они сами, ни даже их предки в "историческом угнетении" негров никакого участия не принимали. Ну правда, как можно возложить вину за "вековое угнетение" чернокожих на потомков поляков, евреев или итальянцев? Но в Штатах даже постановка такого вопроса повлечет обвинения в расизме! Сомнения в том, что белые виноваты в страданиях черных, недопустимы.Неудивительно, что компания "Кока-Кола" рекомендует своим сотрудникам быть "менее белыми", чтобы "победить расизм". Для этого организованы корпоративные тренинги, где работникам можно пройти онлайн-курс "Борьба с расизмом", в ходе которого слушателей научат быть "менее белыми" и "бросить вызов расизму". Организаторам обучения не приходит в голову, что идея заставить человека стыдиться своей расовой принадлежности — квинтэссенция расизма.Интересные звоночки раздаются из мира массовой культуры. На экраны выходит фильм "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", где главные герои Джеймса Мэтью Барри и Льюиса Кэрролла предстают в виде прелестных чернокожих детишек. Казалось бы, почему нет? Если бы не одно но. Новая политкорректность всячески приветствует, когда белых персонажей играют чернокожие. Однако представим себе, что будет, если на экраны выйдет Нельсон Мандела, которого сыграет Мел Гибсон? Или же речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта" произнесет Леонардо Ди Каприо?Да, вот так вот выйдет и скажет: "У меня есть мечта. Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами". Это возмутительно же! Белые не могут иметь равные права с черными, поскольку несут историческую вину и "ответственность за угнетения". Попытки белых требовать себе равных прав ни в какие ворота не лезут, более того — противоречат американскому законодательству. Политика Affirmative action, означающая предоставление привилегий и преимущественных прав для представителей разных полов, рас, сексуальных ориентаций, которые применяются для "достижения равенства", на сегодняшний день насчитывает ровно 60 лет. Впервые об этой "позитивной дискриминации" было объявлено в указе Джона Кеннеди от 6 марта 1961 года.И вот за 60 лет американцам удалось создать систему, в которой быть белым цисгендерным человеком — невыгодно, а временами и вовсе опасно. Шутка про то, что при прочих равных работу получит одноногая чернокожая лесбиянка, — давно не шутка, а реальность. Для мира, который борется с коронавирусом, придуман термин "новая нормальность". Так вот, в "новой нормальности" американцы живут уже несколько десятилетий. Неудивительно, что "норма" в традиционном понимании этого слова — а именно: крепкая семья, хорошее здоровье, естественные отношения с противоположным полом — считается в США чуть ли не общественно порицаемым принципом жизни.Американская развлекательная компания "Нетфликс" давно прочувствовала этот тренд, и мы увидели чернокожего графа Орлова в телесериале "Великая" про российскую императрицу. Там, конечно, полно иронии, но все же, все же… А вот Американская киноакадемия шутить не намерена и в сентябре представила новые критерии для номинации на премию "Оскар". Теперь не так важен талант режиссера, актера, композитора, костюмера. Теперь важно соответствие критериям, среди которых обязательные требования к тому, чтобы главную роль или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один "цветной" актер, не менее тридцати процентов актеров должны относиться к каким-либо "меньшинствам", "меньшинства" также должны занимать как минимум две творческие руководящие должности. В общем, позитивная дискриминация во всей ее красе. И, как горько шутят деятели кино, вскоре в фильме про белых медведей мы увидим историю о медведе гризли.Но шутки — это тоже недопустимо, если речь идет о расовом вопросе. Никаких шуток или намеков на смех. Белый националист из Австралии с ником CatboyKami, позволивший себе насмехаться над общественным движением под названием BLM, был забанен везде. Везде, где только можно, его "выпилили". Тотальный бан и запрет за слова, пусть едкие, но совершенно не противозаконные — это, кстати, очень похоже на то, как вели себя в свое время белые с первыми аболиционистами — борцами за права чернокожих.Дальше — больше. Искусственный интеллект YouTube заблокировал канал шахматного видеоблогера Антонио Радича, поскольку в комментариях часто использовались слова "черные", "белые", "атака" и "угроза". Комментарии, как говорится, излишни.Истинное потрясение вызывает история трех учащихся из Калифорнии, произошедшая в городе Маунтин-Вью. Там в школе Святого Франциска вспыхнул скандал из-за снимка, сделанного в 2017 году. Полуголые мальчишки намазали лица угольным гелем для умывания и сфотографировались в таком виде. Казалось бы, и что тут такого? Но вот — несколько лет спустя — руководство школы увидело этот снимок и потребовало от детей добровольно отчислиться из школы за оскорбление темнокожих! При этом все объяснения детей, что один из них страдает кожным заболеванием, а его друзья намазались гелем в знак солидарности с ним, директор учебного заведения проигнорировала. И более того — пообещала родителям, что после отчисления учеников она забудет об их существовании, но слова своего не сдержала и во все школы города разослала весть о малолетних "белых расистах". Родители не выдержали этого издевательства и подали в суд на школу. Но вряд ли что-то из этого выйдет.Антитрампистская, как сегодня уже всем понятно, по своему политическому происхождению кампания BLM ("Жизни черных имеют значение"), давно преобразовалась в идеологию современных Штатов. И эта идеология политически мотивирована и поддержана одной определенной силой — истеблишментом Демократической партии США. Все СМИ (а подавляющее большинство крупных средств массовой информации Америки либо курируется, либо прямо принадлежит демократам) работают в унисон — куда там советской цензуре. Жданов бы удавился от зависти, видя, как дружно пропагандируют нужные элите ценности штатовские журналисты.Цензура и "борьба с фейками" — вот на чем делают упор сегодня заокеанские пропагандисты. Фейком называется все, что не соответствует линии партии. Нарушения на выборах? Фейк! Есть доказательства? Все равно фейк! Президент Байден когда-то назвал чернокожего мэра "ниггером"? Фейк! Есть видеозапись? Плевать на запись, сказано же, что фейк! "Гуглу" лучше знать, что там говорил Байден. А как же быть с заметкой, в которой тот же Байден уверяет, что допуск чернокожих в колледжи может "превратить их в джунгли"? Так это — точно фейк, уверяет нас "Гугл". Правда, скан газетной статьи говорит об обратном. Но и видео с речью Байдена, и картинки сканов статьи успешно банятся повсюду, где их видит око замечательного американского цензора…Смотришь на происходящее за океаном и не понимаешь, как к этому относиться. Вроде бы наш главный геополитический противник стремительно катится в омут деградации. И это, наверное, должно быть, неплохо, так? Но зная, как Вашингтон любит навязывать свой образ жизни другим, в том числе и насильственными методами, поневоле задумываешься над тем, что будет, когда белых людей в своем доме американская политкорректность и "позитивная дискриминация" загонит в стойло окончательно? Ведь та же Европа покорно (за исключением взбрыкивающих Венгрии и Польши) следует в фарватере этой американской культурной и идеологической политики. Так кто следующим будет на очереди?

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/matematika-1598505958.html

https://ria.ru/20210305/ssha-1599927323.html

https://ria.ru/20210302/diskriminatsiya-1599524887.html

https://ria.ru/20210130/premiya-1595231624.html

https://ria.ru/20201210/gosdepartament-1588495864.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Павел Данилин https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597082507_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_65ea9f168c0c65812300948d3d7d6aff.jpg

Павел Данилин https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597082507_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_65ea9f168c0c65812300948d3d7d6aff.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Павел Данилин https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597082507_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_65ea9f168c0c65812300948d3d7d6aff.jpg

расизм, льюис кэррол, мартин лютер кинг, нельсон мандела, вашингтон (город), сша, авторы, мнение - авторы