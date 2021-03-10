Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/rasizm-1600484480.html
А у них белых линчуют…
А у них белых линчуют…
Борьба с белым расизмом в США давно переродилась в оголтелый расизм, чьей мишенью являются белые люди. И самое обидное для большинства этих белых людей... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:00
2021-03-10T08:00
расизм
льюис кэррол
мартин лютер кинг
нельсон мандела
вашингтон (город)
сша
авторы
мнение - авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600489243_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_5f977fe70f1b55322ab9dbfa7186cbf0.jpg
Борьба с белым расизмом в США давно переродилась в оголтелый расизм, чьей мишенью являются белые люди. И самое обидное для большинства этих белых людей заключается в том, что ни они сами, ни даже их предки в "историческом угнетении" негров никакого участия не принимали. Ну правда, как можно возложить вину за "вековое угнетение" чернокожих на потомков поляков, евреев или итальянцев? Но в Штатах даже постановка такого вопроса повлечет обвинения в расизме! Сомнения в том, что белые виноваты в страданиях черных, недопустимы.Неудивительно, что компания "Кока-Кола" рекомендует своим сотрудникам быть "менее белыми", чтобы "победить расизм". Для этого организованы корпоративные тренинги, где работникам можно пройти онлайн-курс "Борьба с расизмом", в ходе которого слушателей научат быть "менее белыми" и "бросить вызов расизму". Организаторам обучения не приходит в голову, что идея заставить человека стыдиться своей расовой принадлежности — квинтэссенция расизма.Интересные звоночки раздаются из мира массовой культуры. На экраны выходит фильм "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", где главные герои Джеймса Мэтью Барри и Льюиса Кэрролла предстают в виде прелестных чернокожих детишек. Казалось бы, почему нет? Если бы не одно но. Новая политкорректность всячески приветствует, когда белых персонажей играют чернокожие. Однако представим себе, что будет, если на экраны выйдет Нельсон Мандела, которого сыграет Мел Гибсон? Или же речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта" произнесет Леонардо Ди Каприо?Да, вот так вот выйдет и скажет: "У меня есть мечта. Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами". Это возмутительно же! Белые не могут иметь равные права с черными, поскольку несут историческую вину и "ответственность за угнетения". Попытки белых требовать себе равных прав ни в какие ворота не лезут, более того — противоречат американскому законодательству. Политика Affirmative action, означающая предоставление привилегий и преимущественных прав для представителей разных полов, рас, сексуальных ориентаций, которые применяются для "достижения равенства", на сегодняшний день насчитывает ровно 60 лет. Впервые об этой "позитивной дискриминации" было объявлено в указе Джона Кеннеди от 6 марта 1961 года.И вот за 60 лет американцам удалось создать систему, в которой быть белым цисгендерным человеком — невыгодно, а временами и вовсе опасно. Шутка про то, что при прочих равных работу получит одноногая чернокожая лесбиянка, — давно не шутка, а реальность. Для мира, который борется с коронавирусом, придуман термин "новая нормальность". Так вот, в "новой нормальности" американцы живут уже несколько десятилетий. Неудивительно, что "норма" в традиционном понимании этого слова — а именно: крепкая семья, хорошее здоровье, естественные отношения с противоположным полом — считается в США чуть ли не общественно порицаемым принципом жизни.Американская развлекательная компания "Нетфликс" давно прочувствовала этот тренд, и мы увидели чернокожего графа Орлова в телесериале "Великая" про российскую императрицу. Там, конечно, полно иронии, но все же, все же… А вот Американская киноакадемия шутить не намерена и в сентябре представила новые критерии для номинации на премию "Оскар". Теперь не так важен талант режиссера, актера, композитора, костюмера. Теперь важно соответствие критериям, среди которых обязательные требования к тому, чтобы главную роль или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один "цветной" актер, не менее тридцати процентов актеров должны относиться к каким-либо "меньшинствам", "меньшинства" также должны занимать как минимум две творческие руководящие должности. В общем, позитивная дискриминация во всей ее красе. И, как горько шутят деятели кино, вскоре в фильме про белых медведей мы увидим историю о медведе гризли.Но шутки — это тоже недопустимо, если речь идет о расовом вопросе. Никаких шуток или намеков на смех. Белый националист из Австралии с ником CatboyKami, позволивший себе насмехаться над общественным движением под названием BLM, был забанен везде. Везде, где только можно, его "выпилили". Тотальный бан и запрет за слова, пусть едкие, но совершенно не противозаконные — это, кстати, очень похоже на то, как вели себя в свое время белые с первыми аболиционистами — борцами за права чернокожих.Дальше — больше. Искусственный интеллект YouTube заблокировал канал шахматного видеоблогера Антонио Радича, поскольку в комментариях часто использовались слова "черные", "белые", "атака" и "угроза". Комментарии, как говорится, излишни.Истинное потрясение вызывает история трех учащихся из Калифорнии, произошедшая в городе Маунтин-Вью. Там в школе Святого Франциска вспыхнул скандал из-за снимка, сделанного в 2017 году. Полуголые мальчишки намазали лица угольным гелем для умывания и сфотографировались в таком виде. Казалось бы, и что тут такого? Но вот — несколько лет спустя — руководство школы увидело этот снимок и потребовало от детей добровольно отчислиться из школы за оскорбление темнокожих! При этом все объяснения детей, что один из них страдает кожным заболеванием, а его друзья намазались гелем в знак солидарности с ним, директор учебного заведения проигнорировала. И более того — пообещала родителям, что после отчисления учеников она забудет об их существовании, но слова своего не сдержала и во все школы города разослала весть о малолетних "белых расистах". Родители не выдержали этого издевательства и подали в суд на школу. Но вряд ли что-то из этого выйдет.Антитрампистская, как сегодня уже всем понятно, по своему политическому происхождению кампания BLM ("Жизни черных имеют значение"), давно преобразовалась в идеологию современных Штатов. И эта идеология политически мотивирована и поддержана одной определенной силой — истеблишментом Демократической партии США. Все СМИ (а подавляющее большинство крупных средств массовой информации Америки либо курируется, либо прямо принадлежит демократам) работают в унисон — куда там советской цензуре. Жданов бы удавился от зависти, видя, как дружно пропагандируют нужные элите ценности штатовские журналисты.Цензура и "борьба с фейками" — вот на чем делают упор сегодня заокеанские пропагандисты. Фейком называется все, что не соответствует линии партии. Нарушения на выборах? Фейк! Есть доказательства? Все равно фейк! Президент Байден когда-то назвал чернокожего мэра "ниггером"? Фейк! Есть видеозапись? Плевать на запись, сказано же, что фейк! "Гуглу" лучше знать, что там говорил Байден. А как же быть с заметкой, в которой тот же Байден уверяет, что допуск чернокожих в колледжи может "превратить их в джунгли"? Так это — точно фейк, уверяет нас "Гугл". Правда, скан газетной статьи говорит об обратном. Но и видео с речью Байдена, и картинки сканов статьи успешно банятся повсюду, где их видит око замечательного американского цензора…Смотришь на происходящее за океаном и не понимаешь, как к этому относиться. Вроде бы наш главный геополитический противник стремительно катится в омут деградации. И это, наверное, должно быть, неплохо, так? Но зная, как Вашингтон любит навязывать свой образ жизни другим, в том числе и насильственными методами, поневоле задумываешься над тем, что будет, когда белых людей в своем доме американская политкорректность и "позитивная дискриминация" загонит в стойло окончательно? Ведь та же Европа покорно (за исключением взбрыкивающих Венгрии и Польши) следует в фарватере этой американской культурной и идеологической политики. Так кто следующим будет на очереди?
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/matematika-1598505958.html
https://ria.ru/20210305/ssha-1599927323.html
https://ria.ru/20210302/diskriminatsiya-1599524887.html
https://ria.ru/20210130/premiya-1595231624.html
https://ria.ru/20201210/gosdepartament-1588495864.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Павел Данилин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597082507_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_65ea9f168c0c65812300948d3d7d6aff.jpg
Павел Данилин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597082507_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_65ea9f168c0c65812300948d3d7d6aff.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600489243_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_e80010af875e14fe7665d248497cc9aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
расизм, льюис кэррол, мартин лютер кинг, нельсон мандела, вашингтон (город), сша, авторы, мнение - авторы

А у них белых линчуют…

08:00 10.03.2021
 
© AFP 2021 / Chandan KhannaПротесты перед правительственным центром округа Хеннепин во время суда над офицером полиции Дереком Шовином в Миннесоте
Протесты перед правительственным центром округа Хеннепин во время суда над офицером полиции Дереком Шовином в Миннесоте - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© AFP 2021 / Chandan Khanna
Читать ria.ru в
Павел Данилин
Павел Данилин
Все материалы
Борьба с белым расизмом в США давно переродилась в оголтелый расизм, чьей мишенью являются белые люди. И самое обидное для большинства этих белых людей заключается в том, что ни они сами, ни даже их предки в "историческом угнетении" негров никакого участия не принимали. Ну правда, как можно возложить вину за "вековое угнетение" чернокожих на потомков поляков, евреев или итальянцев? Но в Штатах даже постановка такого вопроса повлечет обвинения в расизме! Сомнения в том, что белые виноваты в страданиях черных, недопустимы.
Неудивительно, что компания "Кока-Кола" рекомендует своим сотрудникам быть "менее белыми", чтобы "победить расизм". Для этого организованы корпоративные тренинги, где работникам можно пройти онлайн-курс "Борьба с расизмом", в ходе которого слушателей научат быть "менее белыми" и "бросить вызов расизму". Организаторам обучения не приходит в голову, что идея заставить человека стыдиться своей расовой принадлежности — квинтэссенция расизма.
Ученики средней школы направляются к автобусам в Йорке, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 19:24
Американцы нашли расизм в традиционной математике
Интересные звоночки раздаются из мира массовой культуры. На экраны выходит фильм "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", где главные герои Джеймса Мэтью Барри и Льюиса Кэрролла предстают в виде прелестных чернокожих детишек. Казалось бы, почему нет? Если бы не одно но. Новая политкорректность всячески приветствует, когда белых персонажей играют чернокожие. Однако представим себе, что будет, если на экраны выйдет Нельсон Мандела, которого сыграет Мел Гибсон? Или же речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта" произнесет Леонардо Ди Каприо?
Да, вот так вот выйдет и скажет: "У меня есть мечта. Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами". Это возмутительно же! Белые не могут иметь равные права с черными, поскольку несут историческую вину и "ответственность за угнетения". Попытки белых требовать себе равных прав ни в какие ворота не лезут, более того — противоречат американскому законодательству. Политика Affirmative action, означающая предоставление привилегий и преимущественных прав для представителей разных полов, рас, сексуальных ориентаций, которые применяются для "достижения равенства", на сегодняшний день насчитывает ровно 60 лет. Впервые об этой "позитивной дискриминации" было объявлено в указе Джона Кеннеди от 6 марта 1961 года.
И вот за 60 лет американцам удалось создать систему, в которой быть белым цисгендерным человеком — невыгодно, а временами и вовсе опасно. Шутка про то, что при прочих равных работу получит одноногая чернокожая лесбиянка, — давно не шутка, а реальность. Для мира, который борется с коронавирусом, придуман термин "новая нормальность". Так вот, в "новой нормальности" американцы живут уже несколько десятилетий. Неудивительно, что "норма" в традиционном понимании этого слова — а именно: крепкая семья, хорошее здоровье, естественные отношения с противоположным полом — считается в США чуть ли не общественно порицаемым принципом жизни.
Человек в костюме Статуи Свободы на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 08:00
А ведь была "земля свободных". В США выясняют, как убили их общество
Американская развлекательная компания "Нетфликс" давно прочувствовала этот тренд, и мы увидели чернокожего графа Орлова в телесериале "Великая" про российскую императрицу. Там, конечно, полно иронии, но все же, все же… А вот Американская киноакадемия шутить не намерена и в сентябре представила новые критерии для номинации на премию "Оскар". Теперь не так важен талант режиссера, актера, композитора, костюмера. Теперь важно соответствие критериям, среди которых обязательные требования к тому, чтобы главную роль или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один "цветной" актер, не менее тридцати процентов актеров должны относиться к каким-либо "меньшинствам", "меньшинства" также должны занимать как минимум две творческие руководящие должности. В общем, позитивная дискриминация во всей ее красе. И, как горько шутят деятели кино, вскоре в фильме про белых медведей мы увидим историю о медведе гризли.
Но шутки — это тоже недопустимо, если речь идет о расовом вопросе. Никаких шуток или намеков на смех. Белый националист из Австралии с ником CatboyKami, позволивший себе насмехаться над общественным движением под названием BLM, был забанен везде. Везде, где только можно, его "выпилили". Тотальный бан и запрет за слова, пусть едкие, но совершенно не противозаконные — это, кстати, очень похоже на то, как вели себя в свое время белые с первыми аболиционистами — борцами за права чернокожих.
Дальше — больше. Искусственный интеллект YouTube заблокировал канал шахматного видеоблогера Антонио Радича, поскольку в комментариях часто использовались слова "черные", "белые", "атака" и "угроза". Комментарии, как говорится, излишни.
Интернет-магазин Amazon.com - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 00:00
Amazon обвинили в расовой дискриминации
Истинное потрясение вызывает история трех учащихся из Калифорнии, произошедшая в городе Маунтин-Вью. Там в школе Святого Франциска вспыхнул скандал из-за снимка, сделанного в 2017 году. Полуголые мальчишки намазали лица угольным гелем для умывания и сфотографировались в таком виде. Казалось бы, и что тут такого? Но вот — несколько лет спустя — руководство школы увидело этот снимок и потребовало от детей добровольно отчислиться из школы за оскорбление темнокожих! При этом все объяснения детей, что один из них страдает кожным заболеванием, а его друзья намазались гелем в знак солидарности с ним, директор учебного заведения проигнорировала. И более того — пообещала родителям, что после отчисления учеников она забудет об их существовании, но слова своего не сдержала и во все школы города разослала весть о малолетних "белых расистах". Родители не выдержали этого издевательства и подали в суд на школу. Но вряд ли что-то из этого выйдет.
Антитрампистская, как сегодня уже всем понятно, по своему политическому происхождению кампания BLM ("Жизни черных имеют значение"), давно преобразовалась в идеологию современных Штатов. И эта идеология политически мотивирована и поддержана одной определенной силой — истеблишментом Демократической партии США. Все СМИ (а подавляющее большинство крупных средств массовой информации Америки либо курируется, либо прямо принадлежит демократам) работают в унисон — куда там советской цензуре. Жданов бы удавился от зависти, видя, как дружно пропагандируют нужные элите ценности штатовские журналисты.
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 05:30
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
Цензура и "борьба с фейками" — вот на чем делают упор сегодня заокеанские пропагандисты. Фейком называется все, что не соответствует линии партии. Нарушения на выборах? Фейк! Есть доказательства? Все равно фейк! Президент Байден когда-то назвал чернокожего мэра "ниггером"? Фейк! Есть видеозапись? Плевать на запись, сказано же, что фейк! "Гуглу" лучше знать, что там говорил Байден. А как же быть с заметкой, в которой тот же Байден уверяет, что допуск чернокожих в колледжи может "превратить их в джунгли"? Так это — точно фейк, уверяет нас "Гугл". Правда, скан газетной статьи говорит об обратном. Но и видео с речью Байдена, и картинки сканов статьи успешно банятся повсюду, где их видит око замечательного американского цензора…
Смотришь на происходящее за океаном и не понимаешь, как к этому относиться. Вроде бы наш главный геополитический противник стремительно катится в омут деградации. И это, наверное, должно быть, неплохо, так? Но зная, как Вашингтон любит навязывать свой образ жизни другим, в том числе и насильственными методами, поневоле задумываешься над тем, что будет, когда белых людей в своем доме американская политкорректность и "позитивная дискриминация" загонит в стойло окончательно? Ведь та же Европа покорно (за исключением взбрыкивающих Венгрии и Польши) следует в фарватере этой американской культурной и идеологической политики. Так кто следующим будет на очереди?
Карен Басс - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 08:00
Зачем расисты решили разрушить Государственный департамент США
 
расизмЛьюис КэрролМартин Лютер КингНельсон МанделаВашингтон (город)СШААвторыМнение - Авторы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36"Норникель" полностью выплатил компенсацию из-за аварии в Норильске
13:34National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике
13:31Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
13:30ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
Лента новостейМолния