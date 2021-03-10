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Новое оружие России
https://ria.ru/20210310/raketa-1600545519.html
В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
Российские ученые придумали устройство для борьбы с беспилотниками. Ознакомиться с изобретением можно на сайте Роспатента. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T03:03
2021-03-10T10:20
новое оружие россии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские ученые придумали устройство для борьбы с беспилотниками. Ознакомиться с изобретением можно на сайте Роспатента.Авторы разработки — сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ), расположенного в городе Снежинске Челябинской области.Система состоит из ракеты с блоком наведения, которая доставляет к дрону контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой с прикрепленными по углам грузами. Они растягивают сеть и обеспечивают захват беспилотника. Устройство также оснащено блоком пеленгации.Создатели отмечают, что уже имеющиеся ловушки неэффективны для "поимки" скоростных БПЛА, способных совершать сложные маневры. "Требуется догнать цель сверху и с согласованной с целью скоростью "запустить" сеть-ловушку, что является очень затруднительным и затратным по времени. За это время цель может скрыться", — поясняют они.Снежинские ученые планируют решить эту задачу за счет наращивания начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, связанными с сетью-ловушкой, путем удлинения метательных стволов."(Это должно привести. — Прим. ред.) к увеличению скорости вылета каждого груза и, соответственно, к сокращению времени разворачивания сети-ловушки для захвата скоростного БПЛА, повышая эффективность его захвата", — говорится в реферате патента.Сейчас к изделию готовят документацию, запланированы создание и предварительные испытания опытных образцов. Отмечается, что работоспособность подтверждена расчетами.РФЯЦ-ВНИИТФ — одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Главная задача центра — решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России.
https://ria.ru/20210219/samarskiy-universitet-1597878923.html
https://ria.ru/20201229/rosatom-1591422782.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность

В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников

03:03 10.03.2021 (обновлено: 10:20 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские ученые придумали устройство для борьбы с беспилотниками. Ознакомиться с изобретением можно на сайте Роспатента.
Авторы разработки — сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ), расположенного в городе Снежинске Челябинской области.
Система состоит из ракеты с блоком наведения, которая доставляет к дрону контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой с прикрепленными по углам грузами. Они растягивают сеть и обеспечивают захват беспилотника. Устройство также оснащено блоком пеленгации.
Создатели отмечают, что уже имеющиеся ловушки неэффективны для "поимки" скоростных БПЛА, способных совершать сложные маневры.
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"Требуется догнать цель сверху и с согласованной с целью скоростью "запустить" сеть-ловушку, что является очень затруднительным и затратным по времени. За это время цель может скрыться", — поясняют они.
Снежинские ученые планируют решить эту задачу за счет наращивания начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, связанными с сетью-ловушкой, путем удлинения метательных стволов.
"(Это должно привести. — Прим. ред.) к увеличению скорости вылета каждого груза и, соответственно, к сокращению времени разворачивания сети-ловушки для захвата скоростного БПЛА, повышая эффективность его захвата", — говорится в реферате патента.
Сейчас к изделию готовят документацию, запланированы создание и предварительные испытания опытных образцов. Отмечается, что работоспособность подтверждена расчетами.
РФЯЦ-ВНИИТФ — одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Главная задача центра — решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России.
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