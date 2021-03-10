https://ria.ru/20210310/rak-1600640104.html
Врач назвал основные причины появления рака
Врач назвал основные причины появления рака
Заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев назвал основные причины появления раковых опухолей, пишут "Аргументы и факты". РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:38
2021-03-10T16:38
2021-03-10T16:38
антон жигулев
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев назвал основные причины появления раковых опухолей, пишут "Аргументы и факты".Он отметил, что в качестве первого фактора риска всегда учитывается наследственность: "генетические поломки" могут не проявиться у родителей, но передаться детям.По словам специалиста, вторым наиболее серьезным фактором почти для всех онкологических заболеваний становится курение, в том числе пассивное. Он пояснил, что табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и ее генетические параметры.Далее Жигулев указал на важность питания для профилактики рака, напомнив, что негативный эффект оказывают избыток в рационе жареного мяса и острых приправ, нехватка растительной пищи. Также медик обратил внимание на то, что риск развития рака повышают употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и запущенные хронические воспалительные и эндокринные заболевания.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600545775.html
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антон жигулев, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев назвал основные причины появления раковых опухолей, пишут "Аргументы и факты".
Он отметил, что в качестве первого фактора риска всегда учитывается наследственность: "генетические поломки" могут не проявиться у родителей, но передаться детям.
По словам специалиста, вторым наиболее серьезным фактором почти для всех онкологических заболеваний становится курение, в том числе пассивное. Он пояснил, что табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и ее генетические параметры.
Далее Жигулев указал на важность питания для профилактики рака, напомнив, что негативный эффект оказывают избыток в рационе жареного мяса и острых приправ, нехватка растительной пищи. Также медик обратил внимание на то, что риск развития рака повышают употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и запущенные хронические воспалительные и эндокринные заболевания.