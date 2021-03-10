https://ria.ru/20210310/rak-1600640104.html

Врач назвал основные причины появления рака

Врач назвал основные причины появления рака

Заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев назвал основные причины появления раковых опухолей, пишут "Аргументы и факты". РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:38

2021-03-10T16:38

2021-03-10T16:38

антон жигулев

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1920x0_80_0_0_b3e9d4472ad2c3dd5b0701d154c06027.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев назвал основные причины появления раковых опухолей, пишут "Аргументы и факты".Он отметил, что в качестве первого фактора риска всегда учитывается наследственность: "генетические поломки" могут не проявиться у родителей, но передаться детям.По словам специалиста, вторым наиболее серьезным фактором почти для всех онкологических заболеваний становится курение, в том числе пассивное. Он пояснил, что табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и ее генетические параметры.Далее Жигулев указал на важность питания для профилактики рака, напомнив, что негативный эффект оказывают избыток в рационе жареного мяса и острых приправ, нехватка растительной пищи. Также медик обратил внимание на то, что риск развития рака повышают употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и запущенные хронические воспалительные и эндокринные заболевания.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600545775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон жигулев, россия, здоровье - общество