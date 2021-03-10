https://ria.ru/20210310/putin-1600629491.html
Путин и премьер Люксембурга обсудили отношения между Россией и ЕС
Путин и премьер Люксембурга обсудили отношения между Россией и ЕС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель по телефону обсудили отношения между Россией и Европейским союзом, сообщает... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:42
2021-03-10T15:42
2021-03-10T15:42
ксавье беттель
евросоюз
владимир путин
люксембург (государство)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель по телефону обсудили отношения между Россией и Европейским союзом, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Путин и Беттель обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Также был отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте 130-летия установления дипломатических отношений."Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей... Затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html
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ксавье беттель, евросоюз, владимир путин, люксембург (государство)