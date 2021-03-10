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Туризм
https://ria.ru/20210310/puteshestviya-1600591428.html
Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
Российские туристы в этом году начинают активно выезжать уже в апреле 2021 года, чтобы избежать толп отдыхающих летом, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:58
2021-03-10T12:58
туризм
куда поехать
куда поехать в выходные
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туристы
гагра
алушта
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские туристы в этом году начинают активно выезжать уже в апреле 2021 года, чтобы избежать толп отдыхающих летом, сообщает Tvil.ru.Cервис бронирования жилья определил, какие города наиболее востребованы у путешественников во втором весеннем месяце. Список составлен на основании данных заказов.Самыми популярными оказались Алушта, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в России, а также Гагра в Абхазии.По статистике сервиса, туристы бронируют жилье на апрель на срок от двух до восьми ночей и тратят от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апреле в Калининграде, дороже – в Москве.
https://ria.ru/20210309/kurily-1599422910.html
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Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий

12:58 10.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсенний пляж у набережной Профессорского уголка в Алуште
Осенний пляж у набережной Профессорского уголка в Алуште - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские туристы в этом году начинают активно выезжать уже в апреле 2021 года, чтобы избежать толп отдыхающих летом, сообщает Tvil.ru.
Cервис бронирования жилья определил, какие города наиболее востребованы у путешественников во втором весеннем месяце. Список составлен на основании данных заказов.
Самыми популярными оказались Алушта, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в России, а также Гагра в Абхазии.
По статистике сервиса, туристы бронируют жилье на апрель на срок от двух до восьми ночей и тратят от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апреле в Калининграде, дороже – в Москве.
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