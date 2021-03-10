https://ria.ru/20210310/puteshestviya-1600591428.html

Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий

Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий

Российские туристы в этом году начинают активно выезжать уже в апреле 2021 года, чтобы избежать толп отдыхающих летом, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:58

2021-03-10T12:58

2021-03-10T12:58

туризм

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гагра

алушта

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские туристы в этом году начинают активно выезжать уже в апреле 2021 года, чтобы избежать толп отдыхающих летом, сообщает Tvil.ru.Cервис бронирования жилья определил, какие города наиболее востребованы у путешественников во втором весеннем месяце. Список составлен на основании данных заказов.Самыми популярными оказались Алушта, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в России, а также Гагра в Абхазии.По статистике сервиса, туристы бронируют жилье на апрель на срок от двух до восьми ночей и тратят от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апреле в Калининграде, дороже – в Москве.

https://ria.ru/20210309/kurily-1599422910.html

россия

гагра

алушта

нижний новгород

абхазия

москва

анапа

кисловодск

красноярск

санкт-петербург

калининград

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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