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Украине предрекли деградацию главного национального достояния
Украине предрекли деградацию главного национального достояния
Украинским почвам, которые считаются главным национальным достоянием страны, угрожает деградация из-за их длительной безответственной эксплуатации... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T04:23
2021-03-10T04:23
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинским почвам, которые считаются главным национальным достоянием страны, угрожает деградация из-за их длительной безответственной эксплуатации сельхозпроизводителями. Об этом пишет правительственное издание "Урядовый курьер" со ссылкой на специалистов Института географии НАН Украины.Сельхозпроизводители, отмечают эксперты, отдают предпочтение культурам, которые выгодны, но истощают почвы: кукуруза, рапс, соя. Доля таких культур на Украине за 2017-2020 годы выросла почти на три процента и сейчас превышает пятьдесят процентов.Чрезмерно активная эксплуатация почв вызывает не только их деградацию, подчеркивают эксперты. Ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод, что, в свою очередь, вызывает заиливание водоемов и уничтожение водной флоры и фауны.Аналитики также отмечают, что почти треть всех сельскохозяйственных земель Украины сосредоточена в руках крупных агрохолдингов. Такая ситуация, констатируют специалисты, характерна для стран, где имеются негативные факторы: слабость и несовершенство законодательства, недостаточный контроль за его соблюдением, низкий уровень развития гражданского общества, коррумпированность власти.Для решения проблемы эксперты призывают Верховную раду незамедлительно принять законопроект о реформе системы государственного экологического контроля, который содержит элементы землепользования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ситуация на украине, украина, в мире

Украине предрекли деградацию главного национального достояния

04:23 10.03.2021
 
© РИА Новости / СтрингерВспаханное поле в Украине
Вспаханное поле в Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинским почвам, которые считаются главным национальным достоянием страны, угрожает деградация из-за их длительной безответственной эксплуатации сельхозпроизводителями. Об этом пишет правительственное издание "Урядовый курьер" со ссылкой на специалистов Института географии НАН Украины.
Сельхозпроизводители, отмечают эксперты, отдают предпочтение культурам, которые выгодны, но истощают почвы: кукуруза, рапс, соя. Доля таких культур на Украине за 2017-2020 годы выросла почти на три процента и сейчас превышает пятьдесят процентов.
Чрезмерно активная эксплуатация почв вызывает не только их деградацию, подчеркивают эксперты. Ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод, что, в свою очередь, вызывает заиливание водоемов и уничтожение водной флоры и фауны.
Аналитики также отмечают, что почти треть всех сельскохозяйственных земель Украины сосредоточена в руках крупных агрохолдингов. Такая ситуация, констатируют специалисты, характерна для стран, где имеются негативные факторы: слабость и несовершенство законодательства, недостаточный контроль за его соблюдением, низкий уровень развития гражданского общества, коррумпированность власти.
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 14:27Акценты
Made in Russia в действии. Мир активнее скупает российские продукты
Для решения проблемы эксперты призывают Верховную раду незамедлительно принять законопроект о реформе системы государственного экологического контроля, который содержит элементы землепользования.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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