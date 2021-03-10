https://ria.ru/20210310/protest-1600583491.html

CGTN выразил протест британскому медиарегулятору Ofcom на отзыв лицензии

CGTN выразил протест британскому медиарегулятору Ofcom на отзыв лицензии

Англоязычный спутниковый новостной канал CGTN (Китайская глобальная телевизионная сеть) в Великобритании выразил глубокое сожаление и решительный протест против РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:36

2021-03-10T12:36

2021-03-10T12:36

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МОСКВА, 10 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Англоязычный спутниковый новостной канал CGTN (Китайская глобальная телевизионная сеть) в Великобритании выразил глубокое сожаление и решительный протест против решения британского медиарегулятора Ofcom о запрете на вещание канала.Канал считает репортажи англоязычного спутникового новостного канала CGTN о насильственных действиях оппозиции в ОАР Сянган в 2019 году правдивыми, точными и беспристрастными, а наказание со стороны британского медиарегулятора за объективное освещение о реальности несправедливым.Что касается инцидента с участием Хань Фэйлуна, Гуй Минхая и Чжэн Вэньцзе, то CGTN объективно представил исходную ситуацию и взгляды обеих сторон. "Поэтому мы считаем необоснованными и несправедливыми окончательное решение и наказание со стороны Ofcom. Есть основания полагать, что за вышеупомянутыми случаями стоят определенные заграничные организации и антикитайские силы, которые пытаются искусственно препятствовать новостным репортажам китайских СМИ за рубежом. Мировое сообщество хочет услышать голос Китая, дать миру четко понять его позиции и увидеть правду в море дезинформации", - говорится в сообщении канала.CGTN всегда придает большое значение соблюдению нормативных требований заинтересованных стран и надеется на справедливое и прозрачное сотрудничество. Телеканал будет продолжать сотрудничать с местными регулирующими органами в сфере вещания в выполнении международных обязательств, стремясь внести позитивный вклад в укрепление связей и улучшение взаимопонимания, а также углубление доверия между народами Китая и всего мира, отмечает CGTN.

https://ria.ru/20210204/velikobritaniya-1596033139.html

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ofcom, великобритания, китай, технологии