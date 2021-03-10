CGTN выразил протест британскому медиарегулятору Ofcom на отзыв лицензии
МОСКВА, 10 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Англоязычный спутниковый новостной канал CGTN (Китайская глобальная телевизионная сеть) в Великобритании выразил глубокое сожаление и решительный протест против решения британского медиарегулятора Ofcom о запрете на вещание канала.
"Будучи китайской глобальной телевизионной сетью, телеканал CGTN стремится предоставлять аудитории всего мира точную, своевременную и объективную информацию, интересные программы и непредвзятый взгляд на мир. CGTN обязан объективно и правдиво освещать мировые новости с точки зрения Китая. Это не только то, чего ожидают от нас зрители, это еще отвечает общественным интересам", - сообщает CGTN.
Канал считает репортажи англоязычного спутникового новостного канала CGTN о насильственных действиях оппозиции в ОАР Сянган в 2019 году правдивыми, точными и беспристрастными, а наказание со стороны британского медиарегулятора за объективное освещение о реальности несправедливым.
Что касается инцидента с участием Хань Фэйлуна, Гуй Минхая и Чжэн Вэньцзе, то CGTN объективно представил исходную ситуацию и взгляды обеих сторон. "Поэтому мы считаем необоснованными и несправедливыми окончательное решение и наказание со стороны Ofcom. Есть основания полагать, что за вышеупомянутыми случаями стоят определенные заграничные организации и антикитайские силы, которые пытаются искусственно препятствовать новостным репортажам китайских СМИ за рубежом. Мировое сообщество хочет услышать голос Китая, дать миру четко понять его позиции и увидеть правду в море дезинформации", - говорится в сообщении канала.
CGTN всегда придает большое значение соблюдению нормативных требований заинтересованных стран и надеется на справедливое и прозрачное сотрудничество. Телеканал будет продолжать сотрудничать с местными регулирующими органами в сфере вещания в выполнении международных обязательств, стремясь внести позитивный вклад в укрепление связей и улучшение взаимопонимания, а также углубление доверия между народами Китая и всего мира, отмечает CGTN.