https://ria.ru/20210310/privivka-1600577785.html

Глава Минтруда сделал прививку от коронавируса

Глава Минтруда сделал прививку от коронавируса

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что сделал прививку от коронавируса. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:51

2021-03-10T11:51

2021-03-10T11:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

антон котяков

коронавирусы

здоровье - общество

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/76/1563777633_0:43:2876:1661_1920x0_80_0_0_c61cc407a380d0d98fb2551e50890d36.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что сделал прививку от коронавируса."Я в принципе после прививки", - сказал он на заседании комитета Госдумы, уточняя, может ли снять маску для выступления.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон котяков, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, общество