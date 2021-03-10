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Глава Минтруда сделал прививку от коронавируса
Глава Минтруда сделал прививку от коронавируса
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что сделал прививку от коронавируса. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:51
2021-03-10T11:51
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что сделал прививку от коронавируса."Я в принципе после прививки", - сказал он на заседании комитета Госдумы, уточняя, может ли снять маску для выступления.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон котяков, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, общество

Глава Минтруда сделал прививку от коронавируса

11:51 10.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что сделал прививку от коронавируса.
"Я в принципе после прививки", - сказал он на заседании комитета Госдумы, уточняя, может ли снять маску для выступления.
 
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