https://ria.ru/20210310/premera-1600607192.html
В онлайн-кинотеатре ivi состоялась премьера сериала "По колено"
В онлайн-кинотеатре ivi состоялась премьера сериала "По колено"
Премьера комедийного сериала "По колено" о маленьком человеке в большом городе состоялась в онлайн-кинотеатре ivi, сообщает пресс-служба ivi. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:46
2021-03-10T13:46
2021-03-10T13:46
культура
кино и сериалы
тинатин канделаки
тина канделаки
тина канделаки (тинатин канделаки)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595104232_0:65:3305:1925_1920x0_80_0_0_b98553a7a9b3309508f82de1bc9708d9.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Премьера комедийного сериала "По колено" о маленьком человеке в большом городе состоялась в онлайн-кинотеатре ivi, сообщает пресс-служба ivi.Совместный проект IVI Originals и телеканала СТС рассказывает о непредсказуемых буднях Сани Грибова, который мечтает покорить мегаполис и сердце любимой. Главную роль в сериале сыграл шоумен Иван Филиппов. Как отметил генеральный продюсер IVI Давид Кочаров, "По колено" – первый в России сериал про маленьких людей, "и нам на IVI хотелось подарить им праздник".В сезоне ivi планирует показать 10 серий лирической комедии.
https://ria.ru/20210121/film-1594024834.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595104232_574:0:3305:2048_1920x0_80_0_0_4decb28eca665ced4429bd5f8a2e9d88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, тинатин канделаки, тина канделаки, тина канделаки (тинатин канделаки)
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Премьера комедийного сериала "По колено" о маленьком человеке в большом городе состоялась в онлайн-кинотеатре ivi, сообщает пресс-служба ivi.
Совместный проект IVI Originals и телеканала СТС рассказывает о непредсказуемых буднях Сани Грибова, который мечтает покорить мегаполис и сердце любимой. Главную роль в сериале сыграл шоумен Иван Филиппов.
"Саня Грибов смотрит на мир с высоты своих 135 сантиметров, но при этом не боится ставить большие цели и рисковать. Он мечтает покорить мир кино и шоу-бизнеса и ради этой цели переезжает в столицу, где его ждет немало испытаний. Саня мужественно переносит любые сложности и доказывает, что все проблемы решаемы", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил генеральный продюсер IVI Давид Кочаров, "По колено" – первый в России сериал про маленьких людей, "и нам на IVI хотелось подарить им праздник".
"Хочется снимать не просто яркий развлекательный контент, но и такие особенные проекты, которые заставят каждого зрителя подняться с дивана и сделать что-то невероятное. При этом не имеет значения, какого роста человек. Главное — верить в мечты!" - приводятся в сообщении слова генерального продюсера телеканала СТС Антона Федотова.
В сезоне ivi планирует показать 10 серий лирической комедии.
"Не все рождаются двухметровыми блондинами с лицом Дольфа Лундгрена. Иногда люди рождаются другими, но право на счастье есть у любого человека. Каждому из вас говорили: "У тебя никогда не получится!" Посмотрите, как всё сложилось у Сани. Если получилось у него, то вы точно справитесь со своими проблемами", - подчеркнула на презентации "По колено" продюсер сериала Тина Канделаки.