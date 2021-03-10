Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210310/premera-1600607192.html
В онлайн-кинотеатре ivi состоялась премьера сериала "По колено"
В онлайн-кинотеатре ivi состоялась премьера сериала "По колено"
Премьера комедийного сериала "По колено" о маленьком человеке в большом городе состоялась в онлайн-кинотеатре ivi, сообщает пресс-служба ivi. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:46
2021-03-10T13:46
культура
кино и сериалы
тинатин канделаки
тина канделаки
тина канделаки (тинатин канделаки)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595104232_0:65:3305:1925_1920x0_80_0_0_b98553a7a9b3309508f82de1bc9708d9.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Премьера комедийного сериала "По колено" о маленьком человеке в большом городе состоялась в онлайн-кинотеатре ivi, сообщает пресс-служба ivi.Совместный проект IVI Originals и телеканала СТС рассказывает о непредсказуемых буднях Сани Грибова, который мечтает покорить мегаполис и сердце любимой. Главную роль в сериале сыграл шоумен Иван Филиппов. Как отметил генеральный продюсер IVI Давид Кочаров, "По колено" – первый в России сериал про маленьких людей, "и нам на IVI хотелось подарить им праздник".В сезоне ivi планирует показать 10 серий лирической комедии.
https://ria.ru/20210121/film-1594024834.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595104232_574:0:3305:2048_1920x0_80_0_0_4decb28eca665ced4429bd5f8a2e9d88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, тинатин канделаки, тина канделаки, тина канделаки (тинатин канделаки)

В онлайн-кинотеатре ivi состоялась премьера сериала "По колено"

13:46 10.03.2021
 
© iviКадр из сериала "По колено"
Кадр из сериала По колено - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© ivi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Премьера комедийного сериала "По колено" о маленьком человеке в большом городе состоялась в онлайн-кинотеатре ivi, сообщает пресс-служба ivi.
Совместный проект IVI Originals и телеканала СТС рассказывает о непредсказуемых буднях Сани Грибова, который мечтает покорить мегаполис и сердце любимой. Главную роль в сериале сыграл шоумен Иван Филиппов.
"Саня Грибов смотрит на мир с высоты своих 135 сантиметров, но при этом не боится ставить большие цели и рисковать. Он мечтает покорить мир кино и шоу-бизнеса и ради этой цели переезжает в столицу, где его ждет немало испытаний. Саня мужественно переносит любые сложности и доказывает, что все проблемы решаемы", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил генеральный продюсер IVI Давид Кочаров, "По колено" – первый в России сериал про маленьких людей, "и нам на IVI хотелось подарить им праздник".
"Хочется снимать не просто яркий развлекательный контент, но и такие особенные проекты, которые заставят каждого зрителя подняться с дивана и сделать что-то невероятное. При этом не имеет значения, какого роста человек. Главное — верить в мечты!" - приводятся в сообщении слова генерального продюсера телеканала СТС Антона Федотова.
В сезоне ivi планирует показать 10 серий лирической комедии.

"Не все рождаются двухметровыми блондинами с лицом Дольфа Лундгрена. Иногда люди рождаются другими, но право на счастье есть у любого человека. Каждому из вас говорили: "У тебя никогда не получится!" Посмотрите, как всё сложилось у Сани. Если получилось у него, то вы точно справитесь со своими проблемами", - подчеркнула на презентации "По колено" продюсер сериала Тина Канделаки.

Кадр из фильма День города - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 15:53Культура
Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает в прокат комедию "День города"
 
КультураКино и сериалыТинатин КанделакиТина КанделакиТина Канделаки (Тинатин Канделаки)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
05:15В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
Лента новостейМолния