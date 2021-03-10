В онлайн-кинотеатре ivi состоялась премьера сериала "По колено"

"Не все рождаются двухметровыми блондинами с лицом Дольфа Лундгрена. Иногда люди рождаются другими, но право на счастье есть у любого человека. Каждому из вас говорили: "У тебя никогда не получится!" Посмотрите, как всё сложилось у Сани. Если получилось у него, то вы точно справитесь со своими проблемами", - подчеркнула на презентации "По колено" продюсер сериала Тина Канделаки .