https://ria.ru/20210310/praymeriz-1600599249.html
ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
Партия "Единая Россия" создала федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:09
2021-03-10T13:09
2021-03-10T13:22
госдума рф
единая россия
андрей турчак
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" создала федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года."Мы проводим первое установочное заседание федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму нового созыва, в законодательные собрания, в думы административных центров", - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании оргкомитета.Также он добавил, что решением генсовета председателем оргкомитета назначен трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин."В состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, нашего молодежного движения, юристы и эксперты в сфере IT-технологий, общественники", - уточнил Турчак.Регистрация кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" началась в среду, возможность подать заявку у всех желающих будет до 29 апреля.
https://ria.ru/20210301/obnovlenie-1599456643.html
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госдума рф, единая россия, андрей турчак, политика