Госсекретарь США признал, что "Северный поток — 2" почти закончен
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США продолжат выступать против "Северного потока — 2", но он почти закончен, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен", - сказал Блинкен на слушаниях в палате представителей в среду.
Он не ответил прямо на призывы конгрессменов ввести санкции против 15 судов, связанных, по их мнению, со строительством газопровода.
Госдепартамент представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону - "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Это позволило ряду членов конгресса критиковать госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода. Члены конгресса предлагали также собственных "кандидатов" на внесение в список санкций США.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.