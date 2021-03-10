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Госсекретарь США признал, что "Северный поток — 2" почти закончен
Госсекретарь США признал, что "Северный поток — 2" почти закончен
США продолжат выступать против "Северного потока — 2", но он почти закончен, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T22:46
2021-03-10T22:46
allseas
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
германия
сша
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США продолжат выступать против "Северного потока — 2", но он почти закончен, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен", - сказал Блинкен на слушаниях в палате представителей в среду.Он не ответил прямо на призывы конгрессменов ввести санкции против 15 судов, связанных, по их мнению, со строительством газопровода.Госдепартамент представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону - "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Это позволило ряду членов конгресса критиковать госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода. Члены конгресса предлагали также собственных "кандидатов" на внесение в список санкций США."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
https://ria.ru/20210306/evroparlament-1600220859.html
балтийское море
германия
сша
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allseas, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, германия, сша

Госсекретарь США признал, что "Северный поток — 2" почти закончен

22:46 10.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США продолжат выступать против "Северного потока — 2", но он почти закончен, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен", - сказал Блинкен на слушаниях в палате представителей в среду.
Он не ответил прямо на призывы конгрессменов ввести санкции против 15 судов, связанных, по их мнению, со строительством газопровода.
Госдепартамент представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону - "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Это позволило ряду членов конгресса критиковать госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода. Члены конгресса предлагали также собственных "кандидатов" на внесение в список санкций США.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 18:17
В Европарламенте призвали использовать "Северный поток — 2" против России
 
AllseasСеверный поток — 2Энтони БлинкенБалтийское мореГерманияСША
 
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