В Польше признали, что Россия достроит "Северный поток — 2"
10:09 10.03.2021 (обновлено: 12:54 10.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
ВАРШАВА, 10 мар — РИА Новости. Варшава признала, что Россия достроит "Северный поток — 2".
"Все указывает на то, что этот газопровод будет закончен", — заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский в эфире "Польского радио".
"Северный поток — 2" предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он носит сугубо экономический характер, с этим согласны в Берлине и Вене.
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В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"