https://ria.ru/20210310/potok-1600561713.html

В Польше признали, что Россия достроит "Северный поток — 2"

В Польше признали, что Россия достроит "Северный поток — 2"

Варшава признала, что Россия достроит "Северный поток — 2". РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:09

2021-03-10T10:09

2021-03-10T12:54

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

варшава

украина

в мире

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ВАРШАВА, 10 мар — РИА Новости. Варшава признала, что Россия достроит "Северный поток — 2"."Северный поток — 2" предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он носит сугубо экономический характер, с этим согласны в Берлине и Вене.В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.

https://ria.ru/20210306/potok-1600181277.html

сша

варшава

украина

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