https://ria.ru/20210310/post-1600480263.html

"Правда тела". Как поститься без вреда для здоровья

"Правда тела". Как поститься без вреда для здоровья

Натереть картошки, добавить лук и пожарить драники… Кажется, постное и здоровое блюдо (ведь из овощей)? А еще булки, каши и макароны. Почему не стоит рассматривать пост как диету? Чем в пост заменить животный белок? Откуда получать витамины? Каши, соевые продукты, чечевица, макароны: какие выбирать и как правильно готовить?

2021-03-10T12:00

2021-03-10T12:00

2021-03-10T12:05

социальный навигатор

здоровье

правда тела

марина макиша

подкаст

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600480086_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_be22b40fa5b73790177015301fe8f26e.png

"Правда тела". Как поститься без вреда для здоровья Натереть картошки, добавить лук и пожарить драники… Кажется, постное и здоровое блюдо (ведь из овощей)? А еще булки, каши и макароны. Почему не стоит рассматривать пост как диету? Чем в пост заменить животный белок? Откуда получать витамины? Каши, соевые продукты, чечевица, макароны: какие выбирать и как правильно готовить? audio/mpeg

"Правда тела". Как поститься без вреда для здоровья Натереть картошки, добавить лук и пожарить драники… Кажется, постное и здоровое блюдо (ведь из овощей)? А еще булки, каши и макароны. Почему не стоит рассматривать пост как диету? Чем в пост заменить животный белок? Откуда получать витамины? Каши, соевые продукты, чечевица, макароны: какие выбирать и как правильно готовить? audio/mpeg

Возможно ли, что в растительном молоке столько же сахара, сколько в газировке (и как это определить)? И какие комплексы витаминов не стоит покупать? Как питаться в пост, чтобы не навредить здоровью - объясняет диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.03:30 Почему не стоит рассматривать пост как диету05:40 Чем заменить животный белок07:00 Цельнозерновые каши: что это такое10:00 Чем хороша соя14:00 Является ли растительное молоко таким же источником белка, как обычное ( и на что обращать внимание в составе) 15:50 Чечевица - какую выбирать и как готовить20:00 Как справиться с состоянием голода во время поста, и как добиваться насыщения 22:35 Макароны (какие покупать и сколько их варить). И что с лапшой быстрого приготовления?28:10 Откуда получать витамины31:00 Как делают витамины, где “24 витамина и микроэлемента”

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, здоровье, аудио, марина макиша, подкаст, общество