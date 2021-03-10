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В Кремле заявили, что дата послания президента "сдвигается вправо"

В Кремле заявили, что дата послания президента "сдвигается вправо"

Дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:34

2021-03-10T12:34

2021-03-10T12:34

федеральное собрание рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили у Пескова, есть ли примерная дата послания президента федеральному собранию."Нет, пока нет", - сказал Песков."Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", - добавил он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное собрание рф, владимир путин, политика