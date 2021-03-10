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В Кремле заявили, что дата послания президента "сдвигается вправо"
В Кремле заявили, что дата послания президента "сдвигается вправо"
Дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:34
2021-03-10T12:34
федеральное собрание рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили у Пескова, есть ли примерная дата послания президента федеральному собранию."Нет, пока нет", - сказал Песков."Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", - добавил он.
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федеральное собрание рф, владимир путин, политика

В Кремле заявили, что дата послания президента "сдвигается вправо"

12:34 10.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у Пескова, есть ли примерная дата послания президента федеральному собранию.
"Нет, пока нет", - сказал Песков.
"Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", - добавил он.
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян - РИА Новости, 1920, 24.01.2020
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Федеральное собрание РФВладимир ПутинПолитика
 
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