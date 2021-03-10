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Российские христиане и мусульмане направят в Сирию гумпомощь
Российские христиане и мусульмане направят в Сирию гумпомощь
Российские христиане и мусульмане продолжат помогать единоверцам в Сирии, несмотря на пандемию, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Татарстана. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:20
2021-03-10T12:20
2021-03-10T12:20
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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дамаск (город)
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Российские христиане и мусульмане продолжат помогать единоверцам в Сирии, несмотря на пандемию, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Татарстана.Представитель ДУМ РТ Салих Ибрагимов принял участие в заседании Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Группа была создана в апреле 2017 года. На сегодняшний день данной группой уже осуществлен целый ряд акций по доставке крупной гуманитарной помощи в Сирию, а также восстановлена школа в Дамаске. Средства на помощь собирают верующие христианских конфессий России и мусульмане. "Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, фонд не прекратил своего существования. Рабочая группа заявила, что в ближайшее время сирийскому народу будет направлена гуманитарная помощь. Помимо проблем, связанных с пандемией, процесс поставки продовольствия в Дамаск осложнялся политической ситуацией в Ливане. В ходе совещания рабочая группа обсудила восстановление путей доставки гуманитарной помощи. До начала пандемии продовольственные наборы были собраны в Ливане. В итоге священнослужители также согласились возобновить этот процесс", - говорится в сообщении ДУМ РТ.Заседание группы в расширенном составе, как отметили в муфтияте, намечено на начало апреля.
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, сирия, дамаск (город), ливан
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Российские христиане и мусульмане продолжат помогать единоверцам в Сирии, несмотря на пандемию, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Татарстана.
Представитель ДУМ РТ Салих Ибрагимов принял участие в заседании Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Группа была создана в апреле 2017 года. На сегодняшний день данной группой уже осуществлен целый ряд акций по доставке крупной гуманитарной помощи в Сирию, а также восстановлена школа в Дамаске. Средства на помощь собирают верующие христианских конфессий России и мусульмане.
"Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, фонд не прекратил своего существования. Рабочая группа заявила, что в ближайшее время сирийскому народу будет направлена гуманитарная помощь. Помимо проблем, связанных с пандемией, процесс поставки продовольствия в Дамаск осложнялся политической ситуацией в Ливане. В ходе совещания рабочая группа обсудила восстановление путей доставки гуманитарной помощи. До начала пандемии продовольственные наборы были собраны в Ливане. В итоге священнослужители также согласились возобновить этот процесс", - говорится в сообщении ДУМ РТ.
Заседание группы в расширенном составе, как отметили в муфтияте, намечено на начало апреля.