https://ria.ru/20210310/pomosch-1600583139.html

Российские христиане и мусульмане направят в Сирию гумпомощь

Российские христиане и мусульмане направят в Сирию гумпомощь

Российские христиане и мусульмане продолжат помогать единоверцам в Сирии, несмотря на пандемию, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Татарстана. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:20

2021-03-10T12:20

2021-03-10T12:20

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

сирия

дамаск (город)

ливан

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Российские христиане и мусульмане продолжат помогать единоверцам в Сирии, несмотря на пандемию, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Татарстана.Представитель ДУМ РТ Салих Ибрагимов принял участие в заседании Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Группа была создана в апреле 2017 года. На сегодняшний день данной группой уже осуществлен целый ряд акций по доставке крупной гуманитарной помощи в Сирию, а также восстановлена школа в Дамаске. Средства на помощь собирают верующие христианских конфессий России и мусульмане. "Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, фонд не прекратил своего существования. Рабочая группа заявила, что в ближайшее время сирийскому народу будет направлена гуманитарная помощь. Помимо проблем, связанных с пандемией, процесс поставки продовольствия в Дамаск осложнялся политической ситуацией в Ливане. В ходе совещания рабочая группа обсудила восстановление путей доставки гуманитарной помощи. До начала пандемии продовольственные наборы были собраны в Ливане. В итоге священнослужители также согласились возобновить этот процесс", - говорится в сообщении ДУМ РТ.Заседание группы в расширенном составе, как отметили в муфтияте, намечено на начало апреля.

https://ria.ru/20190924/1559023138.html

сирия

дамаск (город)

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, сирия, дамаск (город), ливан