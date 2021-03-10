https://ria.ru/20210310/polsha-1600569010.html

В Польше пообещали ответить на высылку своего консула из Белоруссии

В Польше пообещали ответить на высылку своего консула из Белоруссии

Польша "немедленно и адекватно" ответит на высылку своего консула из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач в эфире... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:02

2021-03-10T11:02

2021-03-10T11:02

мид белоруссии

польша

минск

белоруссия

варшава

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877970_0:382:2962:2048_1920x0_80_0_0_a2bd0100a1fe716588c51290190c5fc2.jpg

ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Польша "немедленно и адекватно" ответит на высылку своего консула из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач в эфире Польского радио.Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат"."Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение", - заявил Пшидач.Говоря о чествовании "проклятых солдат", Пшидач отметил, что "в минувшие годы, в том числе в Белоруссии, уже проходили подобные мероприятия"."Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" - военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.МИД Белоруссии ранее заявил, что Минск настаивает на соблюдении Польшей обязательств по недопущению героизации нацизма, учтет в отношениях с Варшавой ее подходы к "абсолютно неприемлемой практике прославления военных преступников".

https://ria.ru/20210309/konsul-1600525659.html

https://ria.ru/20210207/ekstraditsiya-1596366367.html

польша

минск

белоруссия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, польша, минск, белоруссия, варшава, в мире