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В Польше пообещали ответить на высылку своего консула из Белоруссии
В Польше пообещали ответить на высылку своего консула из Белоруссии
Польша "немедленно и адекватно" ответит на высылку своего консула из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач в эфире... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:02
2021-03-10T11:02
мид белоруссии
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ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Польша "немедленно и адекватно" ответит на высылку своего консула из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач в эфире Польского радио.Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат"."Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение", - заявил Пшидач.Говоря о чествовании "проклятых солдат", Пшидач отметил, что "в минувшие годы, в том числе в Белоруссии, уже проходили подобные мероприятия"."Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" - военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.МИД Белоруссии ранее заявил, что Минск настаивает на соблюдении Польшей обязательств по недопущению героизации нацизма, учтет в отношениях с Варшавой ее подходы к "абсолютно неприемлемой практике прославления военных преступников".
https://ria.ru/20210309/konsul-1600525659.html
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мид белоруссии, польша, минск, белоруссия, варшава, в мире

В Польше пообещали ответить на высылку своего консула из Белоруссии

11:02 10.03.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСимволика VI Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости в Минске
Символика VI Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Польша "немедленно и адекватно" ответит на высылку своего консула из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".
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"Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение", - заявил Пшидач.
Говоря о чествовании "проклятых солдат", Пшидач отметил, что "в минувшие годы, в том числе в Белоруссии, уже проходили подобные мероприятия".
"Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" - военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
МИД Белоруссии ранее заявил, что Минск настаивает на соблюдении Польшей обязательств по недопущению героизации нацизма, учтет в отношениях с Варшавой ее подходы к "абсолютно неприемлемой практике прославления военных преступников".
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