https://ria.ru/20210310/politsiya-1600584783.html

В СК ушли 127 заявлений о применении силы полицией на акциях в Москве

В СК ушли 127 заявлений о применении силы полицией на акциях в Москве

Более 300 заявлений о незаконном применении силы полицией поступило после зимних несогласованных акций в Москве, из них почти 130 материалов по итогам проверок... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:28

2021-03-10T12:28

2021-03-10T12:28

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

московская городская дума

олег баранов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596814612_0:113:2870:1727_1920x0_80_0_0_7d9b523807f100da8b83bd328a661e20.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 300 заявлений о незаконном применении силы полицией поступило после зимних несогласованных акций в Москве, из них почти 130 материалов по итогам проверок были направлены в СК, по части заявлений граждане сами отказались от претензий, заявил начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов."По всем заявлениям, сообщениям, а таких в наш адрес поступило где-то порядка 300, якобы применения сотрудниками незаконно физической силы, боевых приемов самбо и других спецсредств… проведены проверки", - сказал Баранов на заседании Мосгордумы.Он добавил, что из 319 заявлений 192 были соединены в связи с повторностью, а в некоторых случаях - "с затроенностью", когда граждане обращались в полицию сразу через несколько каналов - через сайт, по 02. По его словам, 127 материалов проверки были направлены в ГСУСК России по Москве после проведения внутренней проверки полиции, а оттуда - в Следственный комитет "для принятия решения"."По оставшимся 65 материалам проверки 22 заявителя отказались писать заявления, пояснив, что травмы и какие-то повреждения они получили не от сотрудников полиции и не от сотрудников Росгвардии, а от неизвестных граждан, находившихся в гуще событий. 16 подали заявления об отсутствии претензий к сотрудникам полиции и впрямую пояснили, что "нас уговорили, различные люди граждан подать заявления и обратиться в правоохранительные органы в связи с тем, что якобы нами получены какие-то травмы или повреждения", - отметил Баранов.Он подчеркнул, что в отношении 91 гражданина, обращавшегося с заявлением о нарушении закона полицейскими, составлены административные протоколы за участие в несанкционированной акции.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.

https://ria.ru/20210204/aktsii-1595994441.html

https://ria.ru/20210310/aktsii-1600573794.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), московская городская дума, олег баранов, москва, происшествия