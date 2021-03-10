В СК ушли 127 заявлений о применении силы полицией на акциях в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 300 заявлений о незаконном применении силы полицией поступило после зимних несогласованных акций в Москве, из них почти 130 материалов по итогам проверок были направлены в СК, по части заявлений граждане сами отказались от претензий, заявил начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.
"По всем заявлениям, сообщениям, а таких в наш адрес поступило где-то порядка 300, якобы применения сотрудниками незаконно физической силы, боевых приемов самбо и других спецсредств… проведены проверки", - сказал Баранов на заседании Мосгордумы.
Он добавил, что из 319 заявлений 192 были соединены в связи с повторностью, а в некоторых случаях - "с затроенностью", когда граждане обращались в полицию сразу через несколько каналов - через сайт, по 02. По его словам, 127 материалов проверки были направлены в ГСУСК России по Москве после проведения внутренней проверки полиции, а оттуда - в Следственный комитет "для принятия решения".
"По оставшимся 65 материалам проверки 22 заявителя отказались писать заявления, пояснив, что травмы и какие-то повреждения они получили не от сотрудников полиции и не от сотрудников Росгвардии, а от неизвестных граждан, находившихся в гуще событий. 16 подали заявления об отсутствии претензий к сотрудникам полиции и впрямую пояснили, что "нас уговорили, различные люди граждан подать заявления и обратиться в правоохранительные органы в связи с тем, что якобы нами получены какие-то травмы или повреждения", - отметил Баранов.
Он подчеркнул, что в отношении 91 гражданина, обращавшегося с заявлением о нарушении закона полицейскими, составлены административные протоколы за участие в несанкционированной акции.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.