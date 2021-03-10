https://ria.ru/20210310/pogrom-1600550667.html

Житель Красноярска устроил "бой" с лифтом и совершил ДТП во дворе дома

Житель Красноярска устроил "бой" с лифтом и совершил ДТП во дворе дома

Красноярская полиция задержала жителя краевого центра, который устроил погром в кабине лифта, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T07:49

2021-03-10T07:49

2021-03-10T12:08

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 мар — РИА Новости. Красноярская полиция задержала жителя краевого центра, который устроил погром в кабине лифта, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина в лифте начинает бить по стенкам и кнопкам. Видно, что он что-то эмоционально говорит, хотя в лифте никого нет. Он подносит биту к объективу камеры, после чего выходит из лифта. В социальных сетях и СМИ инцидент назвали "бой с лифтом", а мужчину — "гангстером".В полиции рассказали, что мужчина оказался пьян — 1,56 промилле (соответствует средней тяжести опьянения). Правонарушителю грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. В ведомстве пояснили, что участковые проводят проверки по факту повреждения лифта, по результатам которых будет принято решение.

https://ria.ru/20210309/voditel-1600396921.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия