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Житель Красноярска устроил "бой" с лифтом и совершил ДТП во дворе дома
Житель Красноярска устроил "бой" с лифтом и совершил ДТП во дворе дома
Красноярская полиция задержала жителя краевого центра, который устроил погром в кабине лифта, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T07:49
2021-03-10T12:08
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 мар — РИА Новости. Красноярская полиция задержала жителя краевого центра, который устроил погром в кабине лифта, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина в лифте начинает бить по стенкам и кнопкам. Видно, что он что-то эмоционально говорит, хотя в лифте никого нет. Он подносит биту к объективу камеры, после чего выходит из лифта. В социальных сетях и СМИ инцидент назвали "бой с лифтом", а мужчину — "гангстером".В полиции рассказали, что мужчина оказался пьян — 1,56 промилле (соответствует средней тяжести опьянения). Правонарушителю грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. В ведомстве пояснили, что участковые проводят проверки по факту повреждения лифта, по результатам которых будет принято решение.
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красноярск, происшествия

Житель Красноярска устроил "бой" с лифтом и совершил ДТП во дворе дома

07:49 10.03.2021 (обновлено: 12:08 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 10 мар — РИА Новости. Красноярская полиция задержала жителя краевого центра, который устроил погром в кабине лифта, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина в лифте начинает бить по стенкам и кнопкам. Видно, что он что-то эмоционально говорит, хотя в лифте никого нет. Он подносит биту к объективу камеры, после чего выходит из лифта. В социальных сетях и СМИ инцидент назвали "бой с лифтом", а мужчину — "гангстером".

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил погром в кабине лифта, затем вышел во двор, сел за руль автомобиля и совершил столкновение с припаркованной во дворе машиной. На место прибыл экипаж ДПС, который задержал злоумышленника", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мужчина оказался пьян — 1,56 промилле (соответствует средней тяжести опьянения). Правонарушителю грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. В ведомстве пояснили, что участковые проводят проверки по факту повреждения лифта, по результатам которых будет принято решение.
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