https://ria.ru/20210310/playstation-1600628133.html
Готовится к выходу новая версия консоли Sony PlayStation 5
Готовится к выходу новая версия консоли Sony PlayStation 5
Компания Sony готовит обновленную игровую приставку PlayStation 5, разработка которой идет полным ходом. Об этом сообщает Mydrivers со ссылкой на источник в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:38
2021-03-10T15:38
2021-03-10T15:38
наука
геймеры
sony corporation
playstation
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364024_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_5980b4c4bc60c1c0c9afabe170238b51.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Компания Sony готовит обновленную игровую приставку PlayStation 5, разработка которой идет полным ходом. Об этом сообщает Mydrivers со ссылкой на источник в отрасли.PlayStation 5 Slim станет легче и компактнее, чем оригинальная "пятерка", которая стала самой массивной консолью современности. Приставка получит процессор, основанный на 5-нанометровой платформе от AMD, тогда как сегодняшняя консоль работает на 7-нанометровом "железе" на архитектуре Zen 2 и RDNA 2. Обновленная приставка должна появиться уже в 2023 году. Возможно, в это же время будет анонсирована PS5 Pro, которая получит максимальную игровую производительность среди видеоприставок.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364024_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c2ce6e9096e55afa37180c54689e3b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геймеры, sony corporation, playstation, технологии
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Компания Sony готовит обновленную игровую приставку PlayStation 5, разработка которой идет полным ходом. Об этом сообщает
Mydrivers со ссылкой на источник в отрасли.
PlayStation 5 Slim станет легче и компактнее, чем оригинальная "пятерка", которая стала самой массивной консолью современности. Приставка получит процессор, основанный на 5-нанометровой платформе от AMD, тогда как сегодняшняя консоль работает на 7-нанометровом "железе" на архитектуре Zen 2 и RDNA 2.
Обновленная приставка должна появиться уже в 2023 году. Возможно, в это же время будет анонсирована PS5 Pro, которая получит максимальную игровую производительность среди видеоприставок.