https://ria.ru/20210310/playstation-1600628133.html

Готовится к выходу новая версия консоли Sony PlayStation 5

Готовится к выходу новая версия консоли Sony PlayStation 5

Компания Sony готовит обновленную игровую приставку PlayStation 5, разработка которой идет полным ходом. Об этом сообщает Mydrivers со ссылкой на источник в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:38

2021-03-10T15:38

2021-03-10T15:38

наука

геймеры

sony corporation

playstation

технологии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Компания Sony готовит обновленную игровую приставку PlayStation 5, разработка которой идет полным ходом. Об этом сообщает Mydrivers со ссылкой на источник в отрасли.PlayStation 5 Slim станет легче и компактнее, чем оригинальная "пятерка", которая стала самой массивной консолью современности. Приставка получит процессор, основанный на 5-нанометровой платформе от AMD, тогда как сегодняшняя консоль работает на 7-нанометровом "железе" на архитектуре Zen 2 и RDNA 2. Обновленная приставка должна появиться уже в 2023 году. Возможно, в это же время будет анонсирована PS5 Pro, которая получит максимальную игровую производительность среди видеоприставок.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, sony corporation, playstation, технологии