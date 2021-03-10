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Песков ответил слова Ермака о плане урегулирования в Донбассе
Песков ответил слова Ермака о плане урегулирования в Донбассе
В Кремле не располагают информацией о существовании нового плана по урегулированию гражданского противостояния на юго-востоке Украины. Об этом журналистам... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:44
2021-03-10T17:44
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
андрей ермак
родион мирошник
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о существовании нового плана по урегулированию гражданского противостояния на юго-востоке Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Накануне глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что Киев доработал предложенный Францией и Германией план по Донбассу, а теперь ждет одобрения со стороны Москвы. По его словам, план "отвечает духу" Минских соглашений и "соответствует нормам международного права".Как заявил Ермак, речь идет об "очень мощном шаге". Он выразил надежду, что это станет предметом широкого "обсуждения через неделю-две" во время видеоконференции в "нормандском формате".Киев "занимается шантажом"В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали "новый план Киева" очередной попыткой избежать выполнения Минских соглашений, в которых "изложен единственно возможный путь к миру".Как заявила глава ведомства, полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Наталья Наталья Никонорова, вместо попыток модернизировать договоренности Киев должен начать полноценную работу по их выполнению. В частности, по согласованию нового пакета мер контроля за перемирием. Предложения самопровозглашенных республик по нему Киев игнорирует "без единого внятного аргумента", указала она.В контактной группе не в курсеПредставитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник отметил, что никакого нового документа по урегулированию в регионе в контактную группу не вносили.По его словам, есть вероятность, что план обсуждали на уровне политсоветников, но поскольку последние шесть заседаний контактной группы закончились ничем, "вряд ли он привлек серьезное внимание"."В случае нахождения новых согласованных вариантов в нормандском формате эти рекомендации должны быть направлены в контактную группу для достижения окончательных договоренностей между сторонами конфликта — Донбассом и Киевом", — указал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".Пока план "конфиденциален"При этом в Киеве заявили, что план по мирному урегулированию должны презентовать в конце марта на встрече политсоветников лидеров стран — участниц "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция). По словам советника по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексея Арестовича, пока план конфиденциален."Подробности его не разглашаются, потому что есть договоренность о конфиденциальности. Только после принятия соответствующих соглашений их обнародуют", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".Арестович подчеркнул, что "Россия в курсе, что происходит".Он добавил, что параллельно делегация Киева в контактной группе продолжает обсуждать план совместных шагов.
https://ria.ru/20210309/donbass-1600530089.html
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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, андрей ермак, родион мирошник, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, дмитрий песков, украина, в мире

Песков ответил слова Ермака о плане урегулирования в Донбассе

17:44 10.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о существовании нового плана по урегулированию гражданского противостояния на юго-востоке Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что Киев доработал предложенный Францией и Германией план по Донбассу, а теперь ждет одобрения со стороны Москвы. По его словам, план "отвечает духу" Минских соглашений и "соответствует нормам международного права".
Как заявил Ермак, речь идет об "очень мощном шаге". Он выразил надежду, что это станет предметом широкого "обсуждения через неделю-две" во время видеоконференции в "нормандском формате".
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Киев "занимается шантажом"

В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали "новый план Киева" очередной попыткой избежать выполнения Минских соглашений, в которых "изложен единственно возможный путь к миру".
Как заявила глава ведомства, полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Наталья Наталья Никонорова, вместо попыток модернизировать договоренности Киев должен начать полноценную работу по их выполнению. В частности, по согласованию нового пакета мер контроля за перемирием. Предложения самопровозглашенных республик по нему Киев игнорирует "без единого внятного аргумента", указала она.

"Зато на публике украинские представители вовсю занимаются шантажом, рекламируя свои якобы мирные инициативы, но по сути угрожая войной", — сказала Никонорова, ее слова приводит пресс-служба МИД ДНР.

В контактной группе не в курсе

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник отметил, что никакого нового документа по урегулированию в регионе в контактную группу не вносили.
По его словам, есть вероятность, что план обсуждали на уровне политсоветников, но поскольку последние шесть заседаний контактной группы закончились ничем, "вряд ли он привлек серьезное внимание".
"В случае нахождения новых согласованных вариантов в нормандском формате эти рекомендации должны быть направлены в контактную группу для достижения окончательных договоренностей между сторонами конфликта — Донбассом и Киевом", — указал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Пока план "конфиденциален"

При этом в Киеве заявили, что план по мирному урегулированию должны презентовать в конце марта на встрече политсоветников лидеров стран — участниц "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция). По словам советника по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексея Арестовича, пока план конфиденциален.
"Подробности его не разглашаются, потому что есть договоренность о конфиденциальности. Только после принятия соответствующих соглашений их обнародуют", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Арестович подчеркнул, что "Россия в курсе, что происходит".
Он добавил, что параллельно делегация Киева в контактной группе продолжает обсуждать план совместных шагов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваАндрей ЕрмакРодион МирошникМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
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