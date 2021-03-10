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Названа дата выхода смартфонов Google Pixel следующего поколения
Названа дата выхода смартфонов Google Pixel следующего поколения
Корпорация Google намерена в 2021 году выпустить две модели смартфонов Pixel — 5a и 6. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:24
2021-03-10T12:24
2021-03-10T12:24
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технологии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Корпорация Google намерена в 2021 году выпустить две модели смартфонов Pixel — 5a и 6. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.Первым в 2021 году выйдет относительно доступный Pixel 5a, презентация которого состоится 11 июня. О смартфоне известно, что он получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей с высокой частотой обновления картинки. Вырез под фронтальную камеру будет располагаться в верхнем левом углу экрана. Другие подробности о смартфоне не сообщаются.Гораздо позже, осенью, Google представит флагманский смартфон Pixel 6. О смартфоне практически ничего неизвестно, но сетевые информаторы заявляют, что он будет поддерживать видеосъемку 4K с использованием фронтальной камеры.О стоимости будущих смартфонах пока нет информации. Актуальный Google Pixel 4a в России можно приобрести за 32 000 рублей, а Pixel 5 обойдется в 56 000 рублей.
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android, google, технологии
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Корпорация Google
намерена в 2021 году выпустить две модели смартфонов Pixel — 5a и 6. Об этом сообщает
Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.
Первым в 2021 году выйдет относительно доступный Pixel 5a, презентация которого состоится 11 июня. О смартфоне известно, что он получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей с высокой частотой обновления картинки. Вырез под фронтальную камеру будет располагаться в верхнем левом углу экрана. Другие подробности о смартфоне не сообщаются.
Гораздо позже, осенью, Google представит флагманский смартфон Pixel 6. О смартфоне практически ничего неизвестно, но сетевые информаторы заявляют, что он будет поддерживать видеосъемку 4K с использованием фронтальной камеры.
О стоимости будущих смартфонах пока нет информации. Актуальный Google Pixel 4a в России можно приобрести за 32 000 рублей, а Pixel 5 обойдется в 56 000 рублей.