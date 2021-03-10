https://ria.ru/20210310/pixel-1600583967.html

Названа дата выхода смартфонов Google Pixel следующего поколения

Названа дата выхода смартфонов Google Pixel следующего поколения

Корпорация Google намерена в 2021 году выпустить две модели смартфонов Pixel — 5a и 6. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:24

2021-03-10T12:24

2021-03-10T12:24

наука

android

google

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578025098_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8dfb7434daaa4c3a821d8b8add388034.png

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Корпорация Google намерена в 2021 году выпустить две модели смартфонов Pixel — 5a и 6. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.Первым в 2021 году выйдет относительно доступный Pixel 5a, презентация которого состоится 11 июня. О смартфоне известно, что он получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей с высокой частотой обновления картинки. Вырез под фронтальную камеру будет располагаться в верхнем левом углу экрана. Другие подробности о смартфоне не сообщаются.Гораздо позже, осенью, Google представит флагманский смартфон Pixel 6. О смартфоне практически ничего неизвестно, но сетевые информаторы заявляют, что он будет поддерживать видеосъемку 4K с использованием фронтальной камеры.О стоимости будущих смартфонах пока нет информации. Актуальный Google Pixel 4a в России можно приобрести за 32 000 рублей, а Pixel 5 обойдется в 56 000 рублей.

https://ria.ru/20210219/xiaomi-1598066001.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, google, технологии