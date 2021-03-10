https://ria.ru/20210310/pingvin-1600508825.html

В Антарктиде пингвин спасся от косаток, запрыгнув в лодку с туристами

В Антарктиде пингвин спасся от косаток, запрыгнув в лодку с туристами

Драматичный трехминутный фильм сняли туристы в Антарктиде, показав, как пингвин, которого преследовала стая косаток, спасся, запрыгнув к ним в лодку, сообщает... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T00:15

2021-03-10T00:15

2021-03-10T00:15

животные

туризм

туризм

пингвины

туристы

новости - туризм

антарктида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600501593_47:0:1176:635_1920x0_80_0_0_2461bc8083572c420173e5341d081691.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Драматичный трехминутный фильм сняли туристы в Антарктиде, показав, как пингвин, которого преследовала стая косаток, спасся, запрыгнув к ним в лодку, сообщает Daily Mail.Когда блогер Мэтт Карстен и его жена Анна совершали экскурсию по айсбергам в проливе Герлаха в Антарктиде, большая группа косаток подплыла к их лодке. Хищники заметили неподалеку пингвина и бросились за ним в погоню, лавируя между туристическими шлюпками. На кадрах видно, как нелетающая птица выпрыгивает из ледяной воды, а косатки стремительно преследуют ее.Пингвин попытался забраться в одну из лодок, но отскочил от борта судна и упал обратно в море."Сначала он потерпел неудачу, но справился со второй попытки, — рассказал Карстен. — Косатки некоторое время следовали за лодкой. В конце концов они сдались, оставив пингвина в безопасности с его новыми друзьями. Проплыв немного с людьми, птица прыгнула обратно в ледяную воду".По словам блогера, это было безумие — увидеть все своими глазами, все равно что смотреть сериал National Geographic в реальности. "Думаю, пингвин очень обрадовался, что ему удалось уйти", — сказал Мэтт.

https://ria.ru/20210221/pingvin-1598369714.html

антарктида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, туризм, пингвины, туристы, новости - туризм, антарктида