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В Антарктиде пингвин спасся от косаток, запрыгнув в лодку с туристами
В Антарктиде пингвин спасся от косаток, запрыгнув в лодку с туристами
Драматичный трехминутный фильм сняли туристы в Антарктиде, показав, как пингвин, которого преследовала стая косаток, спасся, запрыгнув к ним в лодку, сообщает... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T00:15
2021-03-10T00:15
2021-03-10T00:15
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Драматичный трехминутный фильм сняли туристы в Антарктиде, показав, как пингвин, которого преследовала стая косаток, спасся, запрыгнув к ним в лодку, сообщает Daily Mail.Когда блогер Мэтт Карстен и его жена Анна совершали экскурсию по айсбергам в проливе Герлаха в Антарктиде, большая группа косаток подплыла к их лодке. Хищники заметили неподалеку пингвина и бросились за ним в погоню, лавируя между туристическими шлюпками. На кадрах видно, как нелетающая птица выпрыгивает из ледяной воды, а косатки стремительно преследуют ее.Пингвин попытался забраться в одну из лодок, но отскочил от борта судна и упал обратно в море."Сначала он потерпел неудачу, но справился со второй попытки, — рассказал Карстен. — Косатки некоторое время следовали за лодкой. В конце концов они сдались, оставив пингвина в безопасности с его новыми друзьями. Проплыв немного с людьми, птица прыгнула обратно в ледяную воду".По словам блогера, это было безумие — увидеть все своими глазами, все равно что смотреть сериал National Geographic в реальности. "Думаю, пингвин очень обрадовался, что ему удалось уйти", — сказал Мэтт.
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животные, туризм, пингвины, туристы, новости - туризм, антарктида
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Драматичный трехминутный фильм сняли туристы в Антарктиде, показав, как пингвин, которого преследовала стая косаток, спасся, запрыгнув к ним в лодку, сообщает
Daily Mail.
Когда блогер Мэтт Карстен и его жена Анна совершали экскурсию по айсбергам в проливе Герлаха в Антарктиде, большая группа косаток подплыла к их лодке.
Хищники заметили неподалеку пингвина и бросились за ним в погоню, лавируя между туристическими шлюпками.
На кадрах видно, как нелетающая птица выпрыгивает из ледяной воды, а косатки стремительно преследуют ее.
Пингвин попытался забраться в одну из лодок, но отскочил от борта судна и упал обратно в море.
"Сначала он потерпел неудачу, но справился со второй попытки, — рассказал Карстен. — Косатки некоторое время следовали за лодкой. В конце концов они сдались, оставив пингвина в безопасности с его новыми друзьями. Проплыв немного с людьми, птица прыгнула обратно в ледяную воду".
По словам блогера, это было безумие — увидеть все своими глазами, все равно что смотреть сериал National Geographic в реальности. "Думаю, пингвин очень обрадовался, что ему удалось уйти", — сказал Мэтт.